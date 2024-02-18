Синоптики пообещали белорусам «перманентную метеовесну» в феврале 1 18.02.2024, 12:19

Погода на следующей неделе будет контрастной.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов вечером в субботу, 17 февраля, рассказал, какая погода ждет жителей Беларуси на предстоящей неделе — с 19 по 25 февраля. Он предупредил, что на территории страны «сохранится контрастный температурный фон», но атмосфера, вероятнее всего, «останется в перманентном состоянии метеорологической весны» до конца календарной зимы.

«Несмотря на то, что на календаре еще зима, погода на следующей неделе ожидается по-весеннему теплой, но неустойчивой – осадки в различной фазе, порывистый ветер, большая вероятность туманов. Средняя температура на 2-4℃ выше нормы», — озвучил предварительный прогноз на неделю Рябов в эфире телеканала ОНТ.

По словам специалиста, в начале недели территория Беларуси окажется «в зоне влияния антициклона с центром над центральными регионами России», который будет характеризоваться переменой облачностью, утренними туманами и умеренным ветром.

В свою очередь авторы телеграм-канала «Надвор’е» сообщили, что в Беларусь пришел холодный фронт очередного циклона из Атлантики. Тем не менее, по словам специалистов, «за ним особо не похолодает», а погода будет хоть и дождливой, но теплой.

Озвученные специалистами прогнозы согласуются с официальными данными Белгидромета. По его информации, в ближайшие сутки ситуация с гололедицей, из-за которой в Беларуси на 18 февраля объявили оранжевый уровень опасности, существенно не изменится. В трех областях Беларуси — Витебской, Минской и Могилевской — в ближайшие 24 часа гололедица будет представлять опасность для водителей и пешеходов.

В Белгидромете, который обычно озвучивает лишь краткосрочные прогнозы — на ближайшие три дня — в понедельник, 19 февраля, погода в Беларуси продолжит формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

«Лишь днем по западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)», — сообщили в Белгидромете.

По их данным, в эту ночь температура может опускаться до -2..-9°С (при прояснениях — до -13°С), а днем будет колебаться в диапазоне от -2°С до +5°С по стране. Примерно в таком же диапазоне, согласно прогнозу Белгидромета, температура останется и во вторник, 20 февраля: в среднем 0..-7°С ночью (по западу — в пределах +1..+3°С) и от -2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу Беларуси днем.

Между тем, по словам Рябова, ближе к середине недели «инициатива в формировании погоды перейдет к активным атмосферным фронтам с запада Европы». Это будет способствовать увеличению облачности, принесет новую порцию осадков (дождя днем и мокрого снега по утрам и ночам), слабых туманов и умеренного ветра. Ночные температуры Рябов спрогнозировал в диапазоне от +2℃ до -3℃ (в восточных районах — до -6℃), днем в среду, 21 февраля — до +4℃ по стране.

Во второй половине недели, по словам специалиста, на погоду в Беларуси повлияет область высокого атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты, из-за которых осадки могут участиться, а туманы по-прежнему будут окутывать низины по утрам. Ночные температуры будут колебаться от -2℃ по северу до +6℃ по югу, а дневные температуры несколько подрастут: в четверг, 22 февраля, по словам Рябова, будет от +2 по северо-востоку до +10℃ по западу, а в пятницу, 23 февраля — от +4 до +9℃.

На последние выходные февраля синоптик спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, с кратковременными осадками и утренними туманами по всей Беларуси. Ночные температуры, по его словам, сохранятся в диапазоне -1℃..+7℃, а дневные — от +4 до +9℃ в субботу, 24 февраля, до +4 до + 7℃ в воскресенье, 25 февраля.