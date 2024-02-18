закрыть
18 февраля 2024, воскресенье, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики пообещали белорусам «перманентную метеовесну» в феврале

1
  • 18.02.2024, 12:19
Синоптики пообещали белорусам «перманентную метеовесну» в феврале

Погода на следующей неделе будет контрастной.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов вечером в субботу, 17 февраля, рассказал, какая погода ждет жителей Беларуси на предстоящей неделе — с 19 по 25 февраля. Он предупредил, что на территории страны «сохранится контрастный температурный фон», но атмосфера, вероятнее всего, «останется в перманентном состоянии метеорологической весны» до конца календарной зимы.

«Несмотря на то, что на календаре еще зима, погода на следующей неделе ожидается по-весеннему теплой, но неустойчивой – осадки в различной фазе, порывистый ветер, большая вероятность туманов. Средняя температура на 2-4℃ выше нормы», — озвучил предварительный прогноз на неделю Рябов в эфире телеканала ОНТ.

По словам специалиста, в начале недели территория Беларуси окажется «в зоне влияния антициклона с центром над центральными регионами России», который будет характеризоваться переменой облачностью, утренними туманами и умеренным ветром.

В свою очередь авторы телеграм-канала «Надвор’е» сообщили, что в Беларусь пришел холодный фронт очередного циклона из Атлантики. Тем не менее, по словам специалистов, «за ним особо не похолодает», а погода будет хоть и дождливой, но теплой.

Озвученные специалистами прогнозы согласуются с официальными данными Белгидромета. По его информации, в ближайшие сутки ситуация с гололедицей, из-за которой в Беларуси на 18 февраля объявили оранжевый уровень опасности, существенно не изменится. В трех областях Беларуси — Витебской, Минской и Могилевской — в ближайшие 24 часа гололедица будет представлять опасность для водителей и пешеходов.

В Белгидромете, который обычно озвучивает лишь краткосрочные прогнозы — на ближайшие три дня — в понедельник, 19 февраля, погода в Беларуси продолжит формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

«Лишь днем по западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)», — сообщили в Белгидромете.

По их данным, в эту ночь температура может опускаться до -2..-9°С (при прояснениях — до -13°С), а днем будет колебаться в диапазоне от -2°С до +5°С по стране. Примерно в таком же диапазоне, согласно прогнозу Белгидромета, температура останется и во вторник, 20 февраля: в среднем 0..-7°С ночью (по западу — в пределах +1..+3°С) и от -2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу Беларуси днем.

Между тем, по словам Рябова, ближе к середине недели «инициатива в формировании погоды перейдет к активным атмосферным фронтам с запада Европы». Это будет способствовать увеличению облачности, принесет новую порцию осадков (дождя днем и мокрого снега по утрам и ночам), слабых туманов и умеренного ветра. Ночные температуры Рябов спрогнозировал в диапазоне от +2℃ до -3℃ (в восточных районах — до -6℃), днем в среду, 21 февраля — до +4℃ по стране.

Во второй половине недели, по словам специалиста, на погоду в Беларуси повлияет область высокого атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты, из-за которых осадки могут участиться, а туманы по-прежнему будут окутывать низины по утрам. Ночные температуры будут колебаться от -2℃ по северу до +6℃ по югу, а дневные температуры несколько подрастут: в четверг, 22 февраля, по словам Рябова, будет от +2 по северо-востоку до +10℃ по западу, а в пятницу, 23 февраля — от +4 до +9℃.

На последние выходные февраля синоптик спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, с кратковременными осадками и утренними туманами по всей Беларуси. Ночные температуры, по его словам, сохранятся в диапазоне -1℃..+7℃, а дневные — от +4 до +9℃ в субботу, 24 февраля, до +4 до + 7℃ в воскресенье, 25 февраля.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко