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За сколько можно купить однокомнатную квартиру в Минске около метро?

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  • 18.02.2024, 12:34
  • 3,056
За сколько можно купить однокомнатную квартиру в Минске около метро?

Диапазон цен немаленький.

Сайт Realt.by собрал подборку однокомнатных квартир, которые продаются в Минске около станций красной ветки метро («Каменная горка» — «Могилевская»). Диапазон цен — от 44 до 62 тысяч долларов. Вот как они выглядят.

Партизанский проспект (станция метро «Автозаводская»)

Первая квартира на продажу в этом районе располагается в трехэтажном доме по адресу Партизанский проспект, 110 (рядом со станцией метро «Автозаводская»). Здание 1947 года постройки. Общая площадь — 29,4 м². Кухня занимает 7,2 м². Высота потолков — 3, 09 м.

Квартира нуждается в ремонте. Тут есть отдельная жилая комната с выходом на открытый балкон. Санузел — совмещенный. В оконных проемах установлены стеклопакеты с профилем ПВХ. Полы — дощатые.

Стоимость квартиры — 43 900 долларов. Метр — 1493 доллара.

Вторая квартира в этом же районе находится по адресу Партизанский проспект, 54. Пятиэтажный дом 1961 года. Квартира однокомнатная. Ее площадь — 33 м², кухня — 6,4 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Тут также имеется застекленный балкон и совмещенный санузел, что облицован плиткой. На полу в комнате лежит ламинат.

Рядом с домом есть детские сады и школы, недалеко расположился универмаг «Беларусь».

За квартиру просят 56 500 долларов. Цена квадратного метра — 1712 долларов.

Улица Романовская Слобода (станция метро «Фрунзенская»)

Однушка продается в девятиэтажном доме по адресу Романовская Слобода, 26. Квартира занимает 26 м², кухня — 5 квадратных метров. В помещении сделана перепланировка.

В квартире можно жить после покупки: она с ремонтом и мебелью. Однушка идет без балкона, а в совмещенном санузле установлена душевая кабина.

Рядом с домом находятся кинотеатр «Беларусь» и две станции метро: «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь».

Квартира стоит 62 тысячи долларов. Метр — 2385 долларов.

Улица Притыцкого (станция метро «Спортивная»)

Дом на Притыцкого, 48 — это девятиэтажка 1975 года. Квартира располагается на седьмом этаже и занимает 33,19 м². Кухня — 7,2 м².

В квартире сделан ремонт: есть мебель и техника. В комнате имеется выход на застекленный балкон. Санузел раздельный.

В шаговой доступности располагается торговый центр «Скала», ледовый дворец, детские сады, школы, магазины и сквер Дубки.

Квартира стоит 57 600 долларов. Метр — 1735 долларов.

Улица Притыцкого (станция метро «Каменная Горка»)

На Притыцкого, 106 стоит десятиэтажный дом 1989 года постройки. Там продается квартира на шестом этаже. Ее площадь — 33 м², кухня — 7 м².

В квартире сделан ремонт. Установлены окна ПВХ, на полу ламинат, стены оклеены обоями под покраску. Санузел раздельный. Выход на балкон находится из комнаты.

Кухня оборудована новой мебелью и техникой. В квартире остается все, даже цветы.

Квартира обойдется 58 тысяч долларов. Метр — 1758 долларов.

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