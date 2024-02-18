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Лолита пожаловалась, что ей не хватает пенсии на дрова

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  • 18.02.2024, 12:38
  • 8,742
Лолита пожаловалась, что ей не хватает пенсии на дрова

Певица после скандала в «Мутаборе» вынуждена топить печь в ручную на улице.

Скандально известная эстрадная певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья), которая поддержала режим Путина после вторжения в Украину, решила рассказать, какую пенсию она получает в РФ.

Милявская особо отметила, что гордится быть «бабкой» ‒ и даже поблагодарила путинский режим за прибавку к пенсии.

«Всем, кто писал под моими постами «бабка», посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки. Спасибо Москве за надбавку», – написала Лолита.

Однако все равно, если верить словам Милявской, ей такой пенсии недостаточно для привычной жизни. И она активно проедает деньги, которая она заработала концертами за много лет.

Милявская показала, как разжигает печь дровами во дворе. И порадовалась, что еще есть силы на то, чтобы таскать дрова и деньги, чтобы их покупать.

Лолита Милявская из-за участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор» повала в немилость у властей РФ: ей массово отменяют концерты, вырезают из телеэфиров и лишают рекламных денег.

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