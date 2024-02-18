Foreign Policy: Украина получит первые истребители F-16 уже в июне 12 18.02.2024, 12:43

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Сроки подтвердили несколько высокопоставленных политиков ЕС.

Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Издание проанализировало заявления европейских лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине», - цитирует издание министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

Эти сроки также подтвердил другой европейский чиновник, находившийся в Мюнхене.

«Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов», - отмечают авторы.