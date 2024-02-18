Ученые выяснили, почему люди так не любят ждать 3 18.02.2024, 12:50

2,868

Вселенная обладает своеобразным чувством юмора.

Перспектива оказаться в длинной очереди для может стать невероятной пыткой для некоторых людей. Таким же испытанием может стать и обыденное ожидание доставки с вечным поглядыванием на часы. Оказывается, существует наука, объясняющая, почему эти моменты похожи на муку, и недавнее исследование Техасского университета проливает свет на причину того, почему мы так не любим ждать, пишет Newswise.

Аннабелль Робертс, специалист по изучению наших покупательских привычек и причин, по которым мы совершаем те или иные поступки, глубоко погрузилась в мир ожидания. Да, существует целое исследование, посвященное пониманию того, почему ожидание в очереди в супермаркете может показаться более мучительным, чем прослушивание зацикленной и надоедливой песни уже в десятый раз.

В своих работах Робертс и ее команда раскрывают тайны человеческого нетерпения. В одной из них они рассматривают наши решения, например, стоит ли выполнить задачу сейчас или отложить ее на потом. Во второй речь идет о чувствах — учеными отслеживается, как меняется наше настроение от «Я справлюсь!» до «Почему, Вселенная, почему?!» по мере приближения к завершению того или иного действия, связанного с ожиданием.

Оказывается, наша тяга к завершению или потребность вычеркнуть что-то из мысленного списка дел — это огромная часть того, почему ожидание может казаться медленным скольжением по патоке. Проведя серию экспериментов, Робертс выяснил, что люди готовы платить больше или работать усерднее, лишь бы поскорее закончить дела. Например, заплатить лишний доллар, чтобы не затягивать с оплатой, или поработать сверхурочно без оплаты, лишь бы отправиться в отпуск с чистым умом. Дело не только в том, чтобы быстрее получить приз, но и в том, чтобы не испытывать ноющего чувства незавершенности.

А замечали ли вы когда-нибудь, что последний этап ожидания кажется самым долгим? У Робертс есть данные, подтверждающие это ощущение. Чем ближе к завершению, будь то прививка или ожидание автобуса, тем более нетерпеливыми мы становимся. Вселенная словно обладает извращенным чувством юмора, усиливая наше разочарование именно тогда, когда мы уже почти достигли финишной черты.

Это имеет большое значение для бизнеса, говорят эксперты. Робертс советует подготовить клиентов к более длительному ожиданию, чтобы получить запас времени на случай каких-либо форс-мажоров. Удивительно, но это может привести к уменьшению нетерпения, поскольку в итоге ожидание может оказаться короче, чем предполагалось.

Ее следующий проект направлен на поиск способов сделать ожидание менее тягостным, что, возможно, поможет нам делать более разумные и взвешенные выборы. Так что в следующий раз, когда вы застрянете в ожидании и почувствуете, как у вас поднимается давление, помните: с вами все нормально, просто такова природа человека. Наука легко объяснит причины и работает над тем, как сделать каждый момент ожидания менее мучительным для нас.