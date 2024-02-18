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Стало известно, где прячут тело Алексея Навального

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  • 18.02.2024, 12:56
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Стало известно, где прячут тело Алексея Навального
Алексей Навальный
Фото: AP

Вскрытие пока не проводили.

Тело убитого в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, тело политика доставили в больницу вечером 16 февраля. По состоянию на 17 февраля, вскрытие не проводилось. Журналисты предполагают, что в больнице ждут специалистов из Москвы. Издание напоминает, что в Салехард из Москвы обычно прибывают всего два рейса, однако местный таксист сообщил журналистам, что вечером 17 февраля в аэропорту Салехарда приземлились два борта вне расписания.

«Небольшие самолеты. Первый джет сел около шести вечера, его встречали машины Следственного комитета. А второй прилетел часа через полтора. Я сам лично не видел, кто на нем прибыл, но коллеги говорили, что из самолета вышли человек восемь, прошли в здание аэропорта», — заявил собеседник издания. В свою очередь журналисты предполагают, что вторым спецрейсом как раз могли прилететь эксперты, которые и должны провести вскрытие.

В то же время сотрудник салехардской станции скорой помощи рассказал изданию, что на теле Навального были обнаружены синяки. «Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит», — заявил собеседник издания.

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