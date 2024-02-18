Спецоперация «Убить Навального» 2 Тимофей Гришин, «Телеграм»

18.02.2024, 13:11

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Фото: EPA

Отравление или направленный надрыв здоровья?

За гибелью лидера российской оппозиции Алексея Навального стоит не только «политическая воля», но и конкретные люди, ответственные за его жизнь и здоровье буквально.

Известные обстоятельства трагедии таковы. На момент смерти политик третий день отбывал свой очередной штрафной срок в ШИЗО якобы за нарушение режима. Накануне он участвовал в видеоконференции и принимал адвоката, но был в нормальном самочувствии.

Какие есть версии? Пересекаться с другими осужденными он конечно же теоретически мог (дневальный, баландеры — от слова баланда, те кто раздает пищу), но скорее всего, как и ранее, оппозиционер был изолирован.

Маловероятно, что его в буквальном смысле запытали палачи режима из числа сотрудников или колонистов-активистов: побоялись бы доверить такое дело кому-либо, так как и эксцесс исполнителя может быть, и банально утечка информации. Поэтому, можно считать, что речь может идти либо о спецоперации — о чем-то подобном предпринятой ранее попытке отравления, либо о закономерном надрыве здоровья Алексея Навального на фоне одних и тех же затяжных изматывающих пыток на протяжении всего заключения.

Основателя ФБК и автора антикоррупционных расследований совершенно точно не «спасали».

По официальным докладам своему руководству сотрудники местной прокуратуры и СК не усматривают никаких нарушений в день гибели заключенного (забегая вперед, отметим, что в их отчетах сами события гибели осужденного описаны крайне скудно) и с особенным рвением принялись подробно изучать события днями ранее: кто посещал Алексея Навального, пользовался ли тот какими-то техническими средствами связи и что примечательного имеется в его личных вещах.

Почти также оперативно, как отреагировали на смерть политика во ФСИН, местное надзорное ведомство отправило в профильный отдел управления по надзору за исполнением наказания ГП полный отчет, где поминутно расписаны события до и вкратце, но с указанием времени последние часы жизни оппозиционера.

Для сравнения следственная группа СУСК по ЯНАО во главе с замом управления прибыла в ИК-3 пгт Харп около 15.00 по Москве.

Из отчетов следует, что на прогулку Алексей Навальный вышел в 12.11 (10.11 по московскому времени), после прогулки ему стало плохо и он был помещен в санчасть. Отдельно беремся указать кто конкретно отвечает за медицинскую помощь в колонии.

Головная организация МСЧ 11, находится в Коми и возглавляет ее врач-нарколог из Кемерово Светлана Солопова. Она трижды меняла фамилию, пока не прописалось по адресу с владельцем частной медицинской организации. Когда стало известно о гибели Алексея Навального удалось связаться с ней, но собеседница повесила трубку и написала сообщение, что «Вся информация в оперативном управлении».

Ее подчиненный, уроженец Кыргызстана, начинавший врачом в одной из местных колоний, а ныне курирующий две колонии в ЯНАО по медицинской части, одна из которых ИК-3, Руслан Цой, на звонок ответил, что он находится в ФСБ и бросил трубку.

Его сосед (и сосед начальника колонии, но о нем позже) и приятель — начмед колонии Алексей Лисюк. 39-летний врач, в чьих руках по факту была жизнь Алексея Навального неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов: в родном Кропоткине (Краснодарский край) его привлекали к ответственности за дауншифтинг — неоднократно задерживался и выяснялось, что он проживал без документов, за торговлю в неустановленных местах, а также изымали охотничье ружье за нарушение правил хранения оружия.

Там же он успел поработать в СЭСе и был перетянут другом на теплое место. Родным он рассказывал о том, что в его колонию приехал Алексей Навальный, но ничего более. Во вверенной Лисюку МСЧ по отзывам бывших сидельцев был только анальгин и зеленка, а сам он мягко говоря не блещет врачебными талантами.

Сама медсанчасть имеет лицензию только, как амбулатория, стационара в ИК-3 нет, тех, кому требуется экстренная помощь обязаны вывозить в ближайшую больницу (как правило, в Лабытнанги) или в закрытое лечебное учреждение в Коми. Но, как следует из официальных отчетов, за жизнь Алексея Навального «боролись» в стенах колонии порядка получаса до того, как была вызвана «Скорая». Этих, как принято говорить, золотых минут, могло хватить для того что бы принять необходимые меры…

Медики, которые действительно примчались очень быстро, уже были бессильны и проводили реанимационные мероприятия, к сожалению, больше для проформы. Смерть политика была констатирована в 14.17 по Москве.

У этой гибели есть еще одно ответственное лицо — это ранее привлекавшийся к ответственности чиновник, экс-бизнесмен и отец сотрудника ФСО Вадим Калинин, который с 2021 года является начальником ИК-3. В далеких 2000-х он занимал некую должность и был уличен в превышении должностных полномочий, преступление было связано со стратегическими материалами (товары, сырье, оборудование, запрещенные к экспорту). Однако, дело было прекращено, а Вадим Калинин амнистирован. После этого он занимался аграрным бизнесом вплоть до 2018 года, но потом ликвидировал компанию и пошел служить во ФСИН, где довольно быстро достиг карьерных успехов. И все это благодаря жене — известно, что супруга нынешнего начальника ИК-3 Наталья Калинина еще в 2014 году была старшим оперуполномоченным Управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН по ЯНАО.

Сын тюремщиков пошел по более привилегированному пути — Данил Калинин уехал к родственникам в Воронеж, где отучился в филиале Академии ФСО России в Воронежском институте правительственной связи, (сокращенно ВИПСИ). Сотрудник кремлевской охраны бравирует статусом и постит фотографии в военной форме с фуражкой ФСО, подчеркивая свой статус.

Ни один из Калининых так и не ответили на звонки редакции ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.

Тимофей Гришин, «Телеграм»