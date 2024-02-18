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В Мелитополе военный РФ выстрелил из гранатомета на детских соревнованиях

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  • 18.02.2024, 13:20
  • 4,038
В Мелитополе военный РФ выстрелил из гранатомета на детских соревнованиях

Шесть раненых.

На территории временно оккупированного Мелитополя оккупанты в очередной раз устроили теракт против мирного населения. Россияне якобы для демонстрации принесли на территорию спорткомплекса, где проходили соревнования среди детей, заряженный гранатомет.

Оружие выстрелило, в результате чего были травмированы несколько человек. Об инциденте сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что в этот день в спорткомплексе проходил турнир по самбо, поэтому здание было переполнено детьми и родителями.

«Сегодняшний взрыв в спорткомплексе временно оккупированного Мелитополя – очередной теракт от потерявших разум россиян. Из-за десятков свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они... демонстрировали ручной противотанковый гранатомет», – рассказал Федоров.

Один из участников «демонстрации» нажал на спусковой крючок, в результате чего несколько человек получили травмы. На данный момент известно о шести раненых.

«Пытаясь милитаризировать наших детей на ТОТ, враг окончательно выжил из ума. Должны остановить террористов!» – говорится в сообщении.

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