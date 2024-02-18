«За две недели до свадьбы спросил: это прикол или нет?» 1 18.02.2024, 13:31

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Истории белорусов о нестандартных предложений пожениться.

Фильмы регулярно продают нам идею о том, каким должно быть идеальное предложение. Мужчина — обязательно встает на колени. Рядом лежит огромный букет красных роз. В коробочке, естественно, бриллиант. Девушка — исключительно в вечернем платье и абсолютно ничего не подозревает. Ах да, чуть не забыли: на фоне должна быть Эйфелева башня. Иначе никак.

Но журналисты onliner.by расспросили читателей, как предложение сделали или получили они. И оказалось, что незабываемых вариантов может быть куда больше.

Сразу двое героев рассказали об одинаковой, но крайне нетривиальной идее.

Максим: «Цветы и кольцо достал из гроба»

«Не знаю, насколько веселое вышло предложение для моей благоверной, но вспоминала она его еще долго. А дело в том, что сделал я его на квесте-ужастике про демонов. Подговорил всех: персонал, друзей. Знали все, кроме нее. В особый момент меня переодели в «страшную» одежду. И трепещущая от страха суженая получила предложение руки и сердца от весьма пугающего персонажа. Цветы и кольцо аккуратно достал из гроба. В целом от шока она ничего, кроме «Да», сказать и не смогла».

Алена: «Сказать, что я испугалась, — это ничего не сказать»

«Мой муж сделал мне предложение прямо на квесте «Пила». Мы проходили квест с друзьями в мой день рождения. Квест страшный: мы и в «крови» испачкались, и в туалет руку запускали, жижу какую-то исследовали. И вот, найдя все цифры кода от двери, я счастливая подлетаю к ней, чтобы открыть… И тут меня встречает за дверью маска Пилы. Сказать, что я испугалась, — ничего не сказать. В два прыжка я оказалась у другой стены. Но человек в маске подошел ко мне, встал на одно колено и протянул коробочку с кольцом. Друзья закричали радостное: «Ура!» Я была в шоке. Пила снимает маску... А это мой парень.

Кстати, это было на третий день знакомства! А расписались мы через четыре месяца. Я была очень счастлива! Раньше я не верила в любовь с первого взгляда. Но мы оба сразу поняли: это мой человек. Вместе мы уже больше пяти лет, нашей дочери 4 года. И мы любим друг друга и понимаем с полуслова».

Еще для нескольких наших героев предложение стало полной неожиданностью. Причем для обоих. Вышел сюжет не романтической мелодрамы, а скорее, ситкома.

Валерия: «А вы что? Слабо?»

«Мы жили с парнем вместе уже около года. К нам пришла в гости моя подруга, которая на тот момент встречалась с молодым человеком буквально пару месяцев. И за чаем сказала, что они подали заявление в загс. Мой молодой человек улыбнулся и сказал: «Молодцы». На что она спросила: «А вы что? Слабо?» Он ответил: «Да нет, не слабо». На этом разговор плавно перетек в другое русло.

Наутро он собрался и поехал на работу, а я повернулась на другой бочок и продолжила спать. Через час он вернулся домой с букетом. Я открыла в пижаме, сонная и лохматая. Он от души удивился, почему я не собрана. А я не могла понять, чего он хочет.

— Ну как же, в загс едем, заявление подавать.

— Мог бы предупредить.

— Так вчера же договорились.

В тот день мы не поехали, но отправились в загс на следующее утро. Думаю, если бы не „слабо“, то это могло бы занять у нас еще несколько лет. А вообще, мы 6 лет дружили, год встречались до «предложения» и еще год готовились к свадьбе».

Александра: «Записываю вас на дату через год. Карандашиком»

«К тому моменту мы встречались год. Он был админом в домашней сети, а я — ничего не понимала. Он объяснял мне все как только мог — «расшарь папку, установи стронг дс…» (смеется. — Прим. Onlíner).

Я знала, что в будущем он хотел бы расписаться во Дворце бракосочетаний. А мне было вообще непринципиально где. В итоге, когда он завел об этом речь, я предложила: поехали хоть посмотрим, что это такое. Мне 21, ему 24, и со мной была моя семилетняя сестра, для которой я была нянькой. Этим составом мы и поехали в августе 2010-го во Дворец бракосочетания. Пришли только узнать. Ни о каком предложении и речи не шло.

А там, уже внутри здания, была очень веселая девушка, которая посмотрела на наш состав и сказала: «Так, у нас сейчас август — очень горячая пора, но вас я запишу на следующий август, через год, карандашиком. Если передумаете расписываться, просто позвоните. А у вас паспорта с собой?» И в этот момент моя сестра начинает эпично прятаться за всеми горшками с цветами.

Мы приехали домой с каким-то осознанием, что пора начинать готовиться к свадьбе. А предложение парень мне сделал за неделю до того, как приходили сваты. Стоял и волновался, думал, что отвечу «нет». Наивный (смеется). Женаты мы по сей день: у нас сын и доченька, два кота, и мы друг у друга».

Дарья: «Нас поженила свинья»

«Не знаю, насколько мое предложение смешное или необычное, но муж (тогда еще парень) сделал так: он служил в армии, я ждала. Его родители держат хозяйство — курочки, свиньи. И во время одного из звонков он просто сказал: «А давай поженимся в сентябре, там как раз свинью колоть — мяса будет много, не придется покупать».

Моя реакция: я удивилась, посмеялась, подумала, что шутит. Переспросила, но нет — это была не шутка. И со следующего дня начала готовиться к свадьбе. К тому моменту мы встречались два года. Можно сказать, нас поженила свинья. Кстати, свадьба тоже была типичная деревенская на 100 человек. С выкупом, караваем и дракой».

Тарас: «Мою идею потом использовали для маркетинговой кампании кинотеатры»

«На первое свидание я опоздал на 3,5 часа — сломалась раритетная машина, которой я хотел произвести впечатление. Самое поразительное, что будущая жена меня дождалась. Чтобы спасти ситуацию, я заехал в на тот момент еще McDonald’s и скупил там все, что можно было привезти.

Предложение я хотел сделать на годовщину нашего первого свидания. Была идея показать заранее снятый ролик в кинотеатре перед сеансом. Но ответили мне из сети кинотеатров настолько поздно, что времени реализовать эту идею не оставалось. Хотя потом они сами использовали это в своей маркетинговой кампании.

Незадолго до дня Х мы обсуждали очень пафосное предложение на автовышке с нанятым оркестром. И вот моей Кристине это абсолютно не понравилось. Чему я был очень рад.

Наступила годовщина. Я предложил прогуляться, а по пути заехать в «Мак». Пока она отвлеклась, я переложил всю еду в один пакет, а салфетки и кольцо — во второй. И вот мы сидим на набережной, едим и, конечно же, обляпываемся. Кристина начинается искать салфетки. Она запускает руку в пакет и находит кольцо. Да, в этот момент не было друзей, знакомых, оркестра, кинотеатра и его сотрудников, коня и прочей атрибутики. Оно и не было нужным! Моя бесконечно мудрая жена была права: этот момент — только для двоих».

А некоторые девушки отказались от стереотипов и сделали предложение сами.

Светлана: «За две недели до свадьбы спросил: это прикол или нет?»

«Наша прекрасная история любви началась в 2000-м. Сначала несколько лет совместной жизни, появление на свет дочурки, затем долгожданного сынишки. Будучи беременной сыном, в 2014-м я сделала ему приглашение в загс, вручив его 14 февраля. Он, конечно, как порядочный мужчина, принял его. А потом за две недели до свадьбы спросил, а это прикол или нет. С тех пор так и живем душа в душу, растим пятерых малышей».

Мария: «Я увидела страх в его глазах»

«Так как мне почти 30, я решила не ждать предложения от молодого человека и взяла инициативу в свои руки. Подготовка была недолгой. В ближайшем строительном магазине купила небольшой хомут — молодой человек имеет отношение к стройке. Поместила в коробочку для кольца и в самый неожиданный момент решила сделать ему предложение. Сказать, что он был в шоке, — ничего не сказать. Я увидела страх в его глазах. Он до последнего думал, что это шутка. Как говорится, охомутали пацана (смеется)».

Не обошлось и без по-настоящему романтичных историй. Как-то мы уже рассказывали о предложении во время прыжка с парашютом. Но без путешествий подборка была бы неполной.

Вероника: «Честно говоря, смена маршрута меня взбесила»

«Зовут моего молодого человека Евгений. Мы оба спортсмены-любители, участвуем в различных забегах от 5 км до марафона, Женя еще и триатлоном занимается. На ноябрь у нас был запланирован полумарафон в Италии на озеро Гарда. Раз едем в Италию, решили спланировать маршрут таким образом, чтобы посмотреть еще и достопримечательности близлежащих городов — Верона, Венеция, Рива-дель-Гарда, Милан. В путешествие вместе с нами отправились еще две мои подруги.

Про предложение я даже не догадывалась, мои подруги тоже не знали. К тому моменту мы встречались полгода, я думала, предложение будет ближе к годовщине. Первым пунктом должна была стать Венеция, но по прилете в Бергамо мы решили отправиться в Верону. Честно говоря, меня это взбесило: не хотелось отступать от начального маршрута.

Всей нашей небольшой тусовкой мы отправились во дворик Джульетты, где стоит ей памятник и по традиции нужно потереть ее грудь и загадать желание. Туристов было очень много. За отдельную плату — €6 за человека — можно было подняться на балкон Джульетты. Вот этого я точно не хотела, да еще и за деньги! Но Евгений был настроен решительно и сказал, что мы идем на этот балкон и нам это нужно. Хотя сам был там уже во второй раз. Ну ладно, думаю, пойдем сфоткаемся на балконе той самой Джульетты для галочки и поедем уже наконец-то в Венецию!

Поднимаемся мы на балкон по лестнице и обсуждаем, что здесь смотреть особо нечего. Женя отдает приказ моим подругам: одна должна фотографировать, а другая снимать видео. Но даже тут я ни о чем не догадываюсь. Мы выходим на балкон, обнимаемся, целуемся и Женя достает кольцо и становится на колено. Я даже не поняла, что произошло, расплакалась от счастья и сказала заветное «Да!». Туристы внизу видели, как мне надевают кольцо на палец, и тоже начали аплодировать.

Кстати, друзья меня называют не Вероника, а Верона. Вот такой вот каламбур получился: предложение Вероне в Вероне. Дата свадьбы уже есть — 7 июня».