Лукашисты не смогли решить «хитрую» проблему в экономике 1 18.02.2024, 13:41

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Она мимикрировала и грозит серьезными последствиями.

В Беларуси нарастает отрыв реальных заработков, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию, от производительности труда. Первый показатель в январе-ноябре прошлого года увеличился на 5,5%, а второй — на 10,8%. Такой дисбаланс грозит проблемами экономике, отмечают эксперты «Нашы грошы».

«Разрыв между заработками и ростом производительности труда постепенно, но неумолимо нарастает. Рост заработков, безусловно, можно только приветствовать, но важно, чтобы он шел одновременно с ростом эффективности экономики. В случае Беларуси мы видим, что производительность труда, во-первых, растет медленнее заработков, а во-вторых, даже останавливает рост, пока заработки его продолжают», — отмечают аналитики проекта «Нашы грошы».

Хуже всего ситуация с соотношением роста реальных зарплат и производительности труда в январе-ноябре прошлого года была в Могилевской области (первый показатель вырос на 3,4%, а второй — на 13,3%), а лучше всего — в Минской (увеличение на 10,2% и 12,2% соответственно). Это следует из данных Белстата.

«Такая ситуация способствует возникновению дисбалансов в белорусской экономике, о которых говорят уже не только независимые эксперты, но и чиновники. Мы видим, как в очередной раз искусственно поддерживается картина благополучия. При это реальная эффективность экономики падает: снижается конкурентоспособность производителей местных товаров и услуг, усложняется логистика, трудности испытывает рынок труда, — поясняют аналитики. — В ответ на это чиновники вновь будут решать проблему ручным регулированием. Но история не раз учила, что это приводит только к очередным кризисам».

Напомним, в Нацбанке ранее отмечали, что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — пояснял ранее регулятор.

Международный валютный фонд ранее в 2018 году советовал властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечали, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.