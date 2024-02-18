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Крупный белорусский банк ввел изменения по кредитам на недвижимость

  • 18.02.2024, 13:58
Крупный белорусский банк ввел изменения по кредитам на недвижимость

Что поменялось?

«Белгазпромбанк» изменил условия выдачи кредитов на недвижимость «Строим вместе». Так, финучреждение увеличило максимальную сумму заема, которую может выдать клиенту — до 90% от стоимости квартиры. Ранее этот показатель был на уровне 80%. На это обратил внимание myfin.by.

Также банк отменил ранее действующий потолок по сумме кредита в 150 тысяч рублей.

Кредит можно получить на срок до 20 лет. Заем предполагает дифференцированные платежи — равными долями. Если кредит будет на сумму до 80 тысяч рублей, то нужен один поручитель, а если больше, то двое.

Первые 180 дней кредит выдается под ставку 4,99% годовых, а затем — под 16,44% годовых. Заем привязан к ставке рефинансирования, которая сейчас составляет 9,5% годовых.

Этот кредит можно получить на строительство и покупку жилья (как квартир, так и домов) у застройщиков-партнеров банка. Среди них — «Айрон», «Зеленая гавань».

Ранее «Беларусбанк» с 14 февраля снизил для некоторых клиентов процентные ставки по кредиту на недвижимость «Ипотека экспресс». Это затронуло тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

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