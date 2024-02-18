ВСУ раскрыли шокирующие потери россиян при взятии Авдеевки 18.02.2024, 14:05

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Генерал Тарнавский назвал точные цифры.

Только за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных. Также воины ВСУ уничтожили сотни танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий», - написал Тарнавский.

Потери врага за период активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 по 17 февраля 2024) составили:

личного состава - 47 186 человек;

танки - 364;

артиллерийские системы - 248;

боевые бронемашины - 748;

самолеты - 5.

«Спасибо каждому воину за стойкость, мужество и героизм. За каждого уничтоженного оккупанта. За каждый сожженный танк и бронемашину», - добавил Тарнавский.