В МЧС показали, как вытаскивали из глины застрявшего 8-летнего мальчика 18.02.2024, 14:12

Ребенок гулял на берегу озера и попал в ловушку.

Вечером в субботу, 18 февраля, сотрудникам МЧС из города Калинковичи Гомельской области пришлось спасать 8-летнего мальчика, который застрял в глине на берегу местного озера.

По данным Гомельского областного управления МЧС, все произошло около 16:58. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что ребенка засосало на глинистом берегу озера, где он играл вместе с другом, так, что самостоятельно он выбраться уже не смог.

«Работники МЧС при помощи физической силы извлекли ребенка из глины и передали медикам для осмотра», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, медики после осмотра ребенка, приняли решение госпитализировать его в больницу.