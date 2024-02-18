Путину страшно Телеграм-канал «СерпомПо»

18.02.2024, 14:17

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Фото: Getty Images

И даже чрезвычайный штаб не поможет.

Кремлевские боятся даже мертвого Навального.

Отсюда бесчеловечное отношение к матери Алексея, которую гоняют из колонии в морг, из морга в бюро судмедэкспертизы, не желая не то что отдавать тело погибшего в застенках сына, но даже сказать, где оно.

Отсюда разгон людей, которые разных городах страны приходят просто положить цветы, чтобы почтить память Алексея и разгром стихийных мемориалов; арест питерского епископа Апостолькой православной церкви Михнова- Войтенко, собиравшегося провести панихиду по умершему оппозиционеру; ноты протеста иностранным державам, обвинившим в гибели Навального власти РФ.

Отсюда штаб, созданный кремлевскими, чтобы координировать не только все мероприятия, связанные со смертью оппозиционера, но даже комментарии, которые дают на эту тему политобслуга.

Уже нет Навального, чье имя Путин и его приспешники все эти годы даже боялись произнести. А все равно страшно.

И этот страх никуда уже не уйдет. Останется до суда. Гаагского ли.... Страшного ли…

Телеграм-канал «СерпомПо»