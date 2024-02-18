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Как убрать квартиру до идеального состояния?

  • 18.02.2024, 14:25
Как убрать квартиру до идеального состояния?

«Метод выселения» изменит быт навсегда.

Научно доказано, что наибольшей производительности мы достигаем, когда испытываем небольшое давление, легкий стресс из-за спешки и сжатых сроков выполнения задания. Вы, вероятно, замечали, какими сосредоточенными делаетесь, когда нависает дедлайн.

Этот же принцип можно применить и в уборке дома, говорят эксперты по чистоте. И предлагают взять его на вооружение, когда вам нужно эффективно избавиться от беспорядка. Называется такой метод «методом выселения».

Сайт OBOZ.UA рассказывает, в чем он состоит.

Основное, что дает такой подход, это цель. Вы убираете не ради уборки, а буквально как будто готовитесь к переезду.

Установите дату «выселения» и начинайте собираться. Достаньте нужное количество коробок. Вытащите все вещи из шкафов и полок и переберите их, спрашивая себя, стоит ли брать этот предмет с собой на новое место? Следует ли платить за его перевозку? Если ответ «нет», положите этот предмет в отдельную коробку. Остальные вещи посортируйте по группам и подпишите. Далее вытрите всюду пыль, помойте пол и окна, постирайте текстиль. На этом этапе вы готовы к «выезду».

По желанию дайте вещам постоять в таком виде несколько дней. За это время присмотритесь к тому, что вы достаете, чтобы им воспользоваться – это точно нужные вам вещи. После еще раз переберите все – вы можете захотеть избавиться от большего количества имущества.

Когда все приготовления будут завершены, «въезжайте» в свое обновленное пространство. Все, что вы решили оставить себе, достаньте и расставьте на свои места. Остальное начните раздавать или распродавать на онлайн-барахолках. Многие предметы можно пожертвовать – поищите и такие варианты.

Если вас пугает перспектива собрать все, что есть в вашем доме, одним махом, начните такое «выселение» с одной небольшой комнаты. Результат вам настолько понравится, что вы с удовольствием продолжите эту работу и в других помещениях.

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