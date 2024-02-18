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В Минске выставили на продажу дом за миллион долларов

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  • 18.02.2024, 14:51
  • 7,784
В Минске выставили на продажу дом за миллион долларов

Как он выглядит изнутри?

Рядом с жилым комплексом «Минск Мир» продается частный дом за 3 миллиона 231 тысяч рублей. Realt.by рассказал и показал, как выглядит элитный коттедж изнутри.

Трехэтажный дом находится на улице Черниговской в Октябрьском районе столицы. К зданию примыкает участок площадью в 11 соток.

Общая площадь всего комплекса — 320 квадратных метров. Жилой дом насчитывает 186 «квадратов», еще одно многофункциональное строение с эксплуатируемой кровлей и навесом − около 150 «квадратов».

Стены дома выполнены из пустотелого керамического блока и утеплены. Сообщается, что комплекс был полностью реконструирован в период с 2018 по 2023 годы.

Вся территория у дома благоустроена. В отделке использован натуральный камень и контурная подсветка. Кроме того, под тротуаром установлена трубная система антиобледенения.

На первом этаже главного дома расположились кухня-гостиная, коридор, санузел и гардеробная.

На втором — три спальни (в том числе и мастер-спальня с гардеробом и санузлом), а также еще один санузел.

На третьем этаже можно найти хобби-комнату и кабинет с камином и кинопроектором.

Мебель и предметы интерьера в доме созданы известным художником (издание не уточняет, кем именно). Межкомнатные двери и ступени лестницы выполнены из натурального дуба, кухня, укомплектованная техникой SMEG, из массива вишни.

Система отопления и вентиляции включает в себя кондиционный котел, рекуператор воздуха, теплый пол, конвекторы, радиаторы, два кондиционера немецкого производства.

В комплексе имеется система видеонаблюдения из 13 камер для удаленного контроля территории и домофоны. Организовано два выхода с парковочными местами на улицах Черниговской и Аэрофлотской.

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