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Военный сравнил украинский танк «Оплот» с российским «Прорывом»

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  • 18.02.2024, 14:59
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Военный сравнил украинский танк «Оплот» с российским «Прорывом»

Что лучше?

Командир танковой роты на позывной «Полтава» рассказал об украинском танке «Оплот» и сравнил его с российской бронетехникой.

Так, в интервью «Украинской правде» он отметил, что российский Т-90 «Прорыв» - «неплохая машина, и прицелы они хорошие сделали, и мониторы. Очень хотел бы, чтобы в моем подразделении появился такой трофей». В то же время военный отметил, что побеждает не техника, побеждает экипаж.

«Украинский «Оплот» превосходит «Прорыв» во многих вопросах, но есть много слабых мест... Электроника портит все. А вот системы управления, обнаружения, зарядки – у «Оплота» лучшие».

В то же время он отметил, что россияне штампуют свои танки конвейером, а в Украине «Оплотов» всего около 10, а остальные - Т-64, Т-72.

«Т-64 и «Оплот» – это как «Жигули» первой и седьмой моделей. До «Оплота» была хорошая разработка «Береза» – классная машина. У меня была одна такая, потом ее подбили», - рассказал военный.

Оценивая западные Leopard, он отметил, что это «невероятная машина, но она немного под другие задачи. Это ночная кошка, с ее оптикой, пушкой она ночью такого шороха наводит».

«Здесь даже если у нас будет какой-то супертанк, никто же не отменял артиллерию - она обязательно попадет, сорвет гусеницу, каток и встанет вопрос эвакуации танка. А это же кусок железа, у него нет шапки-невидимки... он только загудел – все, приоритетная цель, его ищут все: дронщики, арта, пехота. После прилета во время детонации БК погибают все. Этого не хотелось бы», - добавил военный.

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