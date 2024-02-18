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«За 40 лет жизни здесь впервые вижу такое наводнение»

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  • 18.02.2024, 15:06
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«За 40 лет жизни здесь впервые вижу такое наводнение»

В Беларуси река Щара вышла из берегов.

Улица Юбилейная — самая «низкая» в поселке Волька в Ивацевичском районе. Примерно в километре от этой улицы протекает река Щара. Поэтому местные жители знают: жди воды весной. И за годы научились довольно успешно с этим бороться, пишет BG.media.

«Летом во время ливней их тоже заливало, но в солнечную погоду проблема быстро уходила из «мокрого места» в прямом смысле», — сообщают в местной районке.

Проблема подтоплений в деревне Волька существует уже давно. Еще в 2013 году село было затоплено сильнее обычного и люди рыли ямы во дворах. Это помогало во время подъема уровня грунтовых вод. В арсенале местных жителей всегда были резиновые сапоги, а бытовая техника и мебель в летних кухнях на всякий случай стояла на кирпичах.

«Вода начала прибывать дней десять назад, сначала ситуация была нормальной, привычной для нас, сады и улица «плыли», но 5 февраля, когда вода начала приближаться к домам, позвонили председателю сельисполкома», — говорит местная жительница Ольга Мосина.

В итоге спасатели три дня качали воду до семи вечера. А утром ее было снова столько же, если не больше. У людей затопило подвалы, летние кухни, а в некоторых домах ушел под воду фундамент.

«Машина с мотопомпой ездила в Вольку три дня подряд — с 5 по 7 февраля. Дежурная смена до самого вечера качала воду в ближайшую канаву. Но это дало лишь временный эффект, уровень грунтовых вод там высокий, а место самое низкое в поселке, соседние улицы беды не знают, а Юбилейная страдает», — рассказывает первый заместитель начальника районного управления МЧС Виталий Куратник.

Со своей бедой в местную газету обратилась и Любовь Канявега, которая за свои 40 лет жизни в деревне впервые видела такое наводнение. Теперь ее свиньи и коровы стоят в воде, а в доме нет воды, сыро и холодно. Семья спит в носках возле самой печи.

Как пишет ивацевичская газета, представители местной власти и ответственных служб посетили вместе с жителями проблемные дворы. Их оказалось около десятка. В них «плавали» летние кухни и даже бани. В одном из нежилых домов уже стояла вода. Затопленные огороды, сараи, дворы и погреба с овощами. Местные жители, просыпаясь утром, боялись поставить ноги на пол.

О причинах наводнения

По словам главного инженера УП «Ивацевицкая ПМС» Дмитрия Михальчика, улицу затопило водой от таяния местного болота, а река Щара не имеет к этому никакого отношения. На этой же улице проходят старые колхозные мелиоративные каналы, их прорыли где-то в 70-х годах прошлого века, пишут в местной районке.

«Сегодня они заросли и по большей части завалены мусором, их еще нужно будет благоустроить. Тем временем на месте затопления работает бригада инспекторов гидротехнических сооружений. Перед мелиораторами стоит задача разрушить бобровую плотину в канаве неподалеку. По всему водоему имеется 4-5 таких плотин. Их разрушение поможет ускорить отток воды».

Напомним, проблема подтоплений в Брестской области сегодня стоит особенно остро. Недавно мы писали о том, что в Дрогичинском районе вода затопила стоянку и подвал многоэтажки. Ранее шла речь о подтоплениях на улице и частном дворе на брестской Дубровке, про ферму в Березовском районе, которая «поплыла» вместе с коровами. Также мы рассказывали про плачевную ситуацию на кладбище в Барановичах. И похоже, истории с подтоплениями еще продолжатся.

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