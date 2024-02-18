В Авдеевке оккупанты расстреляли гражданских, которые ждали «русский мир» 3 18.02.2024, 15:21

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Фото: Национальная полиция Украины

Офицер ВСУ раскрыл подробности.

Российские оккупанты во время штурмов на Авдеевку расстреливали гражданских жителей, которые ждали «русский мир».

Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире «Киев-24».

Он подчеркнул, что власти и военные прилагали максимум усилий, чтобы эвакуировать гражданское население из Авдеевки.

«Глава МВА Барабаш, волонтеры, полиция, военные делали все, чтобы вывести людей оттуда. Была такая возможность, все работало. Но есть пожилые люди, которые решили принять смерть именно дома, в своих руинах, к сожалению», — рассказал офицер.

Также, говорит он, были и ждуны среди местных.

«Остались и те, которые, видимо, ждали этот «русский мир». Но хочу подчеркнуть, что когда была попытка прорыва через Царскую охоту, когда они вышли на окраину города, то этих радостных людей, которые там ждали, они расстреливали. Были очень удивлены эти люди, что так их встречают их «асвабадители», — отметил Цехоцкий.