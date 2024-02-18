Всего один напиток может спасти красоту всем, кому за 45 7 18.02.2024, 15:43

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Он омолаживает кожу.

С возрастом женщинам становится все сложнее поддерживать кожу в тонусе.

С возрастом на кожу оказывает негативное влияние процесс, известный как гликация. Он происходит тогда, когда в организме избыточный сахар вступает в реакцию с белками (в частности, коллагеном и эластаном), отвечающими за прочность и упругость кожи. Это становится причиной образования продуктов продвинутого гликационного конца или AGEs, которые приводят к старению кожи, лишению ее увлажнения, пишет tsn.ua.

Продукты гликации не только вызывают повышенную жесткость эластиновых и коллагеновых волокон, но могут стимулировать воспалительные процессы и окислительный стресс, которые также способствуют старению кожи.

Учитывая, что невозможно полностью исключить из своего рациона сахар, вы можете значительно снизить его употребление. Выбирайте здоровые продукты, такие как фрукты, цельные зерна, белки, овощи, полезные жиры вместо обработанных продуктов, содержащих много сахара.

Несколько исследований показали, что антиоксиданты, в частности витамины С и Е, помогают уберечь кожу от повреждений, вызванных гликацией. Они защищают коллаген и эластан от окисления. Поэтому в рацион нужно включить розмарин.

Розмарин является так называемым дегликантом. Поэтому его нужно добавлять к разным блюдам, например, мясу или рыбе. А еще можно пить чай с розмарином.

Ученые отмечают, что не только розмарин, но и другие пряные травы, такие как перечная мята, шалфей, чабрец, майоран (орегано) содержат розмариновую кислоту в незначительном количестве.

Розмарин дополнительно способствует здоровью печени, ведь насыщен полифенолами, помогающими печени быстрее и эффективнее восстанавливаться.

Более того, врачи утверждают, что розмарин можно использовать не только в качестве специи для блюд, но и добавлять в питьевую воду. Если смешать жидкость с розмарином и яблоками, то такой напиток поможет помочь сохранить упругость кожи, но и будет иметь приятный вкус.