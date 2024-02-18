За Симоньян никто не вступится 1 Андрей Окунь

18.02.2024, 15:50

4,296

Андрей Окунь

Оттого она так и трясется.

Я понимаю, почему большинство людей у власти в РФ так или иначе поддержало расправу над Алексеем Навальным. Почему они придумывают сейчас какие-то абсурдные версии, воспринимая россиян за дебилов. И зачем издеваются над гражданами, которые пришли отдать дань памяти умершему. Я общался с этими людьми по работе, по переписке. Всем страшно. А в особенности им — по факту более бесправным людям, чем был Алексей, находясь в заточении.

Если не подталкивать людей к звериным поступкам, то окажется, что многие из них вполне неплохие товарищи, надежные коллеги и порой даже интересные собеседники. Просто когда наступает тот самый момент, и гадливое начальство приходит с приказом: «Затопчи их!» Эти внешне надутые, но в реальности хлипкие околовластные люди надламываются. Всем ведь страшно за себя, за семью, только суть в том, что все по-разному справляются со страхом. Кто-то борется, а кто-то идет и топчет, подчиняясь приказам, ведь иначе он же якобы не мог.

Взаимоотношения российской власти и Навального были понятны: эти врут и защищаются, а тот с ними борется. И все в рамках худо-бедного закона, в рамках привычной парадигмы о недопустимости совсем уж откровенной жестокости. Да, посадят, да, брызнут в лицо зеленкой, но все же позволят говорить, шутить в судах и в конце концов жить. Теперь Навального убили, и привычный мир рухнул для всех: и для нас, и для тех, кто наблюдал за происходящим с другой стороны баррикад.

И знаете что? Пропагандистам, чинушам и другим людям, отчаянно сейчас демонстрирующим государству свою верность, намного страшнее. Потому что как ни странно условную Симоньян режиму убить гораздо легче, чем убить Навального. За Симоньян никто не вступится, десятки тысяч людей по всей стране не выйдут возложить в память о ней цветы. Она просто исчезнет. И она это прекрасно понимает, поэтому ведет себя как бесчувственная гнида. И я не только про Симоньян, а про всех этих «огосударствленных» персон, промолчавших или поддержавших смрадным хихиканьем расправу над принципиальным человеком.

Всем страшно, а в особенностям людям, прислуживающим режиму, ведь этот режим никогда не взглянет на них с уважением. А если ему взбредет в голову, то и вовсе расправится с ними без лишних сожалений. Они в любой момент станут следующими, только разница будет в том, что их сгнобят, а никто и не заметит. «Системные» люди это прекрасно понимают, отчего и трясутся.

Андрей Окунь, «Телеграм»