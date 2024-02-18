На ярмарке в Минске на продажу выставили губозакаточную машинку 18.02.2024, 16:07

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Изделию присвоили номер по ГОСТу.

Если вы думали, что губозакаточная машинка существует лишь в анекдотах и крылатых выражениях, вы ошибались: на этих выходных на ярмарке ремесленников в Минске один из мастеров посетители могли своими глазами увидеть, что представляет из это легендарное приспособление, пишет

Этот небольшой прибор хоть раз в жизни предлагал подарить своей супруге (судя по огромному количеству шуток на эту тему) едва ли не каждый второй мужчина в Беларуси.

И вот, наконец, у них появилась такая возможность в реальности, а не на словах.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» заметила сувенир с таким названием среди товаров, выставленных на продажу на ярмарке подарков ручной работы «Горошекмаркет», которая в эти выходные проходит в торговом центре по адресу проспект Партизанский, 150А.

По словам журналистки, губозакаточная машинка — это «самый необычный товар на ярмарке». Ее смастерили из дерева и даже в шутку присвоили номер по ГОСТу.

По словам продавца, такое приспособление отлично «подойдет для губ и эго любого размера», и обойдется эта машинка в разы дешевле, чем запросы некоторых требовательных жен — всего в 35 рублей.