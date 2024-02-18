В Брюсселе потребовали «показать Статкевича» 2 18.02.2024, 16:37

От политзаключенного нет вестей больше года.

9 февраля 2023 года родные и близкие получили последнее известие от Николая Статкевича. С тех пор нет никакой информации о его судьбе: от него нет сообщений, до него не доходят письма и посылки.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что представительство белорусских демократически сил в Брюсселе присоединилось к акции «Покажите Статкевича», которая была инициирована главным редактором Charter97.org Натальей Радиной и партией «Народная Грамада».

17 февраля супруга политзаключенного Марина Адамович сообщила на своей странице в «Фейсбуке», что не имеет «никаких известий» о муже 373 дня.

«Пока меня не было дома, в очередной раз вернули вещевую передачу и медицинскую бандероль. 1355 дней за решеткой», — написала она.

Адамович была задержана 23 января во время массового рейда силовиков. Ее арестовали на 15 суток по ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство).