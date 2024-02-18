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ВСУ уничтожили российский «Муром-М»

  • 18.02.2024, 16:53
  • 3,028
ВСУ уничтожили российский «Муром-М»

С его помощью оккупанты наблюдали за приграничьем Сумщины.

Украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу и технику российской армии. В этот раз бойцы ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный комплекс «Муром-М».

По враждебной цели отработали бойцы роты ударных БПЛА «Korvus» 117-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Видео с работой защитников опубликовали на Facebook-странице бригады.

Захватчики снова остались без «глаз». Как отмечается, из этого наблюдательного пункта враг следил за границей Сумщины.

«Великолепная работа роты ударных БПЛА «Korvus» 117 обр ТрО. Уничтожен «Муром-М», с помощью которого враг наблюдал за приграничьем Сумщины», – говорится в сообщении.

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