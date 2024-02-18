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Ученые нашли неожиданный способ стать умнее за три минуты

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  • 18.02.2024, 17:04
  • 4,108
Ученые нашли неожиданный способ стать умнее за три минуты

Он влияет на память, внимание и способность перерабатывать информацию.

Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии обнаружили, что танцы под ритмичную музыку могут улучшить работу мозга за три минуты. Результаты исследования опубликованы в IBRO Neuroscience.

В исследовании приняли участие 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет. Участники эксперимента слушали ритмичную музыку во время выполнения кардиоупражнений. Мозговая активность испытуемых при этом отслеживалась с помощью специальных устройств.

Выяснилось, что такая музыка стимулирует префронтальную кору мозга, что способствует улучшению когнитивных функций — памяти, внимания, способности воспринимать и перерабатывать информацию. Отмечается, что положительный эффект наступает через три минуты после начала такой тренировки.

Отмечается, положительное влияние на умственные способности должно обязательно быть следствием синхронизации движений тела с музыкой. При этом можно выбрать любые упражнения — прыжки через скакалку, отжимания или аэробику.

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