закрыть
18 февраля 2024, воскресенье, 18:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Тут ко мне относятся с уважением: без спроса не фотографируют и не прикасаются»

3
  • 18.02.2024, 17:25
  • 4,030
«Тут ко мне относятся с уважением: без спроса не фотографируют и не прикасаются»

Белоруска рассказала, как уехала в Индонезию и кардинально изменила жизнь.

Перемены у Виктории начались в 2020 году. Она познакомилась с парнем в интернете. Он индонезиец. Завязались отношения. Чувствам не помешала и языковая разница – общение строили на английском, пишет tochka.by.

То, что пара поженится, решили быстро. Даже с местом свадьбы определились – на индонезийском острове Ява.

План был такой: надеть друг другу обручальные кольца под шум волн, провести медовый месяц среди пальм и вместе уехать в Беларусь. Правда, отказаться от пейзажей Явы оказалось непросто.

И если изначально поездка предполагала наличие двух билетов: туда и обратно, то сейчас возвращаться в Беларусь Виктория не планирует.

«Я здесь как кинозвезда»

Не всем родственникам Виктория рассказала, что выходит замуж в Индонезии. Мало кто знал и о решении не брать обратный билет на родину.

Такой поворот событий приняли не все, но родители девушки ее поддержали. Даже написали приободряющие письма с пожеланиями.

В Индонезии наша героиня чувствует себя будто кинозвезда. Бывает, сложно выйти даже в магазин, ведь на Викторию постоянно обращена куча взглядов: все хотят подойти, заговорить и сфотографироваться.

Причина такого поведения довольно проста – у девушки отличающая ее от остальных светлая кожа.

«Светлые оттенки для местных ассоциируются с чем-то ангельским. Но при всем этом индонезийцы относятся ко мне с уважением: без спроса не фотографируют и не прикасаются», – уточняет Виктория.

С собой Виктория взяла только деньги на обратный билет, который пока приобретать не планирует.

Такие разные острова

В целом люди в этой стране очень дружелюбные и приветливые, всегда улыбаются и готовы помочь по любой просьбе, говорит наша собеседница.

От Индонезии у нее пока приятные впечатления. Она называет это место «сказочным» и планирует исследовать все острова. Весной придет очередь Бали:

«С мужем хотим проникнуться буддийской культурой, так как на Бали многое отличается от Явы».

На Бали исповедуют индуизм, хотя на других островах почти все индонезийцы – мусульмане, говорит Виктория.

Для Индонезии такое различие вполне обычно: это островное государство, где каждый из островов сильно отличается от остальных. Разнятся наречия, традиции и обычаи.

Характер погоды

По сути, на островах постоянное лето, но в одну часть года здесь сухо, а в другую – идут частые дожди. Тогда влажность может быть очень высокой (до 90%), но героиня пока не ощутила дискомфорта.

В тот день, когда мы разговаривали с Викторией, температура воздуха на индонезийской Яве была примерно +25С°.

Рис к чаю

Что до еды, то кухня островитян Виктории очень нравится. Хотя определенные моменты и удивляют.

«Местные просто обожают рис, они едят его со всем: с мясом, в супе, с пиццей и даже с чаем», – перечисляет необычные для нас вкусы индонезийцев девушка.

К определенным блюдам она уже привыкла, с другими пока на стадии знакомства. Поэтому каждый день на обед девушка готовит из похожих на белорусские продуктов.

«Зато пообедать в местном кафе или в KFS здесь будет значительно дешевле, чем в Беларуси. Оно и понятно, ведь средняя зарплата у рабочих в Индонезии – $70 (Br223)», – говорит Виктория.

Есть вопросы с молочными продуктами и рядом других привычных для белоруса товаров.

Планы на будущее

Сейчас Виктория живет в доме мужа в одной из глубинок острова Ява. До ближайших соседей – километры. Вокруг только природа, пальмы, горы и прибегающие по утрам коты. В общем, наслаждение для интроверта.

В Индонезии белоруска находится по туристической визе, но, когда она закончится, планирует подавать документы на другой вид – KITAS. За пятилетнюю визу необходимо платить каждый год по $570 (Br1837).

По KITAS официально работать в найме Виктория не сможет, поэтому планирует открыть собственное дело или трудиться удаленно.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко