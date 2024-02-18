«Тут ко мне относятся с уважением: без спроса не фотографируют и не прикасаются» 3 18.02.2024, 17:25

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Белоруска рассказала, как уехала в Индонезию и кардинально изменила жизнь.

Перемены у Виктории начались в 2020 году. Она познакомилась с парнем в интернете. Он индонезиец. Завязались отношения. Чувствам не помешала и языковая разница – общение строили на английском, пишет tochka.by.

То, что пара поженится, решили быстро. Даже с местом свадьбы определились – на индонезийском острове Ява.

План был такой: надеть друг другу обручальные кольца под шум волн, провести медовый месяц среди пальм и вместе уехать в Беларусь. Правда, отказаться от пейзажей Явы оказалось непросто.

И если изначально поездка предполагала наличие двух билетов: туда и обратно, то сейчас возвращаться в Беларусь Виктория не планирует.

«Я здесь как кинозвезда»

Не всем родственникам Виктория рассказала, что выходит замуж в Индонезии. Мало кто знал и о решении не брать обратный билет на родину.

Такой поворот событий приняли не все, но родители девушки ее поддержали. Даже написали приободряющие письма с пожеланиями.

В Индонезии наша героиня чувствует себя будто кинозвезда. Бывает, сложно выйти даже в магазин, ведь на Викторию постоянно обращена куча взглядов: все хотят подойти, заговорить и сфотографироваться.

Причина такого поведения довольно проста – у девушки отличающая ее от остальных светлая кожа.

«Светлые оттенки для местных ассоциируются с чем-то ангельским. Но при всем этом индонезийцы относятся ко мне с уважением: без спроса не фотографируют и не прикасаются», – уточняет Виктория.

С собой Виктория взяла только деньги на обратный билет, который пока приобретать не планирует.

Такие разные острова

В целом люди в этой стране очень дружелюбные и приветливые, всегда улыбаются и готовы помочь по любой просьбе, говорит наша собеседница.

От Индонезии у нее пока приятные впечатления. Она называет это место «сказочным» и планирует исследовать все острова. Весной придет очередь Бали:

«С мужем хотим проникнуться буддийской культурой, так как на Бали многое отличается от Явы».

На Бали исповедуют индуизм, хотя на других островах почти все индонезийцы – мусульмане, говорит Виктория.

Для Индонезии такое различие вполне обычно: это островное государство, где каждый из островов сильно отличается от остальных. Разнятся наречия, традиции и обычаи.

Характер погоды

По сути, на островах постоянное лето, но в одну часть года здесь сухо, а в другую – идут частые дожди. Тогда влажность может быть очень высокой (до 90%), но героиня пока не ощутила дискомфорта.

В тот день, когда мы разговаривали с Викторией, температура воздуха на индонезийской Яве была примерно +25С°.

Рис к чаю

Что до еды, то кухня островитян Виктории очень нравится. Хотя определенные моменты и удивляют.

«Местные просто обожают рис, они едят его со всем: с мясом, в супе, с пиццей и даже с чаем», – перечисляет необычные для нас вкусы индонезийцев девушка.

К определенным блюдам она уже привыкла, с другими пока на стадии знакомства. Поэтому каждый день на обед девушка готовит из похожих на белорусские продуктов.

«Зато пообедать в местном кафе или в KFS здесь будет значительно дешевле, чем в Беларуси. Оно и понятно, ведь средняя зарплата у рабочих в Индонезии – $70 (Br223)», – говорит Виктория.

Есть вопросы с молочными продуктами и рядом других привычных для белоруса товаров.

Планы на будущее

Сейчас Виктория живет в доме мужа в одной из глубинок острова Ява. До ближайших соседей – километры. Вокруг только природа, пальмы, горы и прибегающие по утрам коты. В общем, наслаждение для интроверта.

В Индонезии белоруска находится по туристической визе, но, когда она закончится, планирует подавать документы на другой вид – KITAS. За пятилетнюю визу необходимо платить каждый год по $570 (Br1837).

По KITAS официально работать в найме Виктория не сможет, поэтому планирует открыть собственное дело или трудиться удаленно.