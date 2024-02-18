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Жанна Немцова призвала ответить на убийство Навального поддержкой Украины

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  • 18.02.2024, 17:32
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Жанна Немцова призвала ответить на убийство Навального поддержкой Украины
Жанна Немцова
Фото: charter97.org

Военной, экономической и гуманитарной.

Жанна Немцова призвала ответить на убийство Алексея Навального поддержкой Украины.

«Поскольку мы сегодня говорим об Алексее Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент [США] Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия. И мне кажется, что такими последствиями должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины», — сказала Немцова на дискуссии о будущем России на конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщает «Медуза».

Дочь убитого в 2015 году Бориса Немцова и основательница фонда его имени заявила, что полностью поддерживает эти меры, потому что Путину «нельзя дать победить в Украине». Кроме того, по мнению Немцовой, необходимо продолжать применять санкции в отношении России.

Комментируя смерть Навального в колонии, Жанна Немцова заявила, что считает это убийством. Она согласилась с женой политика Юлией Навальной в том, что «нужно бороться с абсолютным злом, которое представляет из себя Владимир Путин».

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