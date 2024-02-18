РФ объявила в розыск двух католических священников из Беларуси 1 18.02.2024, 17:49

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Вячеслав Барок

Они неоднократно подвергались преследованию со стороны режима Лукашенко.

Белорусские католические священники Вячеслав Барок и Андрей Ващук находятся в базе розыска МВД Российской Федерации.

Об этом сообщает телеграм-канал «Христиане против войны».

Священник Вячеслав Барок - бывший настоятель св. Иосафата Кунцевича в гп. Россоны Витебской области, о. Андрей Ващук возглавлял прихода Святого Духа в Витебске.

В 2021-2022 годах священники неоднакратно подвергались пресследованию со стороны режима Лукашенко за свою гражданскую позицию, в том числе антивоенную, их арестовывали и штрафовали, из-за чего они были вынуждены покинуть Беларусь. Youtube-канал о. Барка в властями страны признан экстремистским.

Теперь к преследованию священников присоединились также власти РФ.