В Беларуси продолжает сокращаться число банкоматов и инфокиосков 1 18.02.2024, 17:57

Подобная тенденция наблюдается несколько последних лет.

В Беларуси продолжает расти число пластиковых карточек, которые находятся на руках в населения. На 1 января этого года в обращении находится 19 млн 237,8 тыс. карт. Об этом сообщает Нацбанк. В то же время наблюдается уменьшение числа банкоматов и инфокиосков, обратил внимание 1prof.by.

На начало 2023 года в Беларуси насчитывалось почти 18 млн 75,5 тыс. карточек, а на 1 января 2022-го — 15 млн 730,2 тыс.

При этом снижается число банкоматов и инфокиосков. На 1 января этого года в целом по стране насчитывало 4165 банкоматов (годом — 4247), а инфокиосков — 1968 (годом ранее — 2226).

Подобная тенденция наблюдается несколько последних лет.