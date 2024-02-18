Россияне пошли в большое наступление на одном из направлений 1 18.02.2024, 18:21

5,140

ВСУ разгромили врага и нанесли огромные потери.

Российские оккупанты после захвата Авдеевки активизировались и на Запорожском направлении. Они провели попытку масштабного штурма украинских позиций, которые ВСУ отбили в 2023-м году.

Об этом сообщает Оперативное командование «Запад». По его данным, украинские воины разгромили это наступление.

Отмечается, что всего в атаке армия РФ задействовала 30 единиц бронетехники и огромное количество личного состава.

«Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 российских солдат отправлены на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты. После наступления россияне отошли на прежние позиции», — говорится в сообщении.

Также военные опубликовали видео этого самого провального наступления РФ.

Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян



Знищено 18 одиниць техніки, близько 70 орків відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки.



В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника. pic.twitter.com/dgruc2eMqb — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 18, 2024