Россияне пошли в большое наступление на одном из направлений

Россияне пошли в большое наступление на одном из направлений1
- 18.02.2024, 18:21
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ВСУ разгромили врага и нанесли огромные потери.
Российские оккупанты после захвата Авдеевки активизировались и на Запорожском направлении. Они провели попытку масштабного штурма украинских позиций, которые ВСУ отбили в 2023-м году.
Об этом сообщает Оперативное командование «Запад». По его данным, украинские воины разгромили это наступление.
Отмечается, что всего в атаке армия РФ задействовала 30 единиц бронетехники и огромное количество личного состава.
«Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 российских солдат отправлены на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты. После наступления россияне отошли на прежние позиции», — говорится в сообщении.
Также военные опубликовали видео этого самого провального наступления РФ.
Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 18, 2024
Знищено 18 одиниць техніки, близько 70 орків відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки.
В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника. pic.twitter.com/dgruc2eMqb