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Россияне пошли в большое наступление на одном из направлений

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  • 18.02.2024, 18:21
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Россияне пошли в большое наступление на одном из направлений

ВСУ разгромили врага и нанесли огромные потери.

Российские оккупанты после захвата Авдеевки активизировались и на Запорожском направлении. Они провели попытку масштабного штурма украинских позиций, которые ВСУ отбили в 2023-м году.

Об этом сообщает Оперативное командование «Запад». По его данным, украинские воины разгромили это наступление.

Отмечается, что всего в атаке армия РФ задействовала 30 единиц бронетехники и огромное количество личного состава.

«Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 российских солдат отправлены на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты. После наступления россияне отошли на прежние позиции», — говорится в сообщении.

Также военные опубликовали видео этого самого провального наступления РФ.

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