«Где-то в подкорке Лукашенко все-таки понимает свою необразованность» 2 18.02.2024, 18:13

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Диктатору с каждым разом все сложнее скрывать свои комплексы.

Местный диктатор провел очередную встречу со своими подчиненными, на этот раз с ректорами университетов. Как всегда, он сделал ряд нелепых, смешных заявлений. Я же обратил внимание на то, что Лукашенко жаловался на слишком сложную математическую программу в Горецкой сельскохозяйственной академии, пишет читатель сайта Charter97.org Виктор из Могилева.

В свое время я учился в Экономическом университете в Минске. Уже на первом курсе мы изучали высшую математику. Эта дисциплина действительно была непростой — там была и теория вероятностей, и матрицы, и много других вещей, трудных для понимания неподготовленного человека. Ну не дают диплом вуза только за знание таблицы умножения!

Но я подумал, что даже простой арифметики достаточно, чтобы проанализировать успехи государства под руководством «великого экономиста и историка». Давайте попробуем посчитать вместе.

Даже ученик 3-го класса быстро подсчитает, что в этом году исполнится 30 лет, как бывший директор хилого совхоза «Городец» дорвался до власти. За это время наша страна с таким трудолюбивым народом могла бы превратиться в цветущий сад, вступить в Евросоюз и НАТО (ну если уж туда приняли Румынию и Болгарию!), оказаться на одном уровне экономического развития с Польшей. А что имеем?

В 1994 году белорусов было 10 миллионов. А сейчас, по определенным сведениям из разных источников, осталось всего 8. Нужен ли калькулятор, чтобы посчитать процент депопуляции?

Или вспомним эпопею со средней зарплатой. Её годами тянули до отметки 500 долларов, ставшей поистине культовой. Ну вот, наконец дотянули. Но снизу постучала Молдова, которая уже догнала и обогнала нас по этому показателю. Про Литву и Польшу и разговора нет. У нашей западной соседки минимальная заработная плата выше, чем средняя в Беларуси.

Так что я вижу политико-математическую проблему в том, что число президентов в Беларуси застряло на уровне 1. А тот, кто высокомерно называет себя «первым», чтобы сохранить свою власть, превращает нашу страну в какой-то абсолютный ноль: ноль безопасности, ноль морали, ноль законности, ноль независимости. Лукашенко сам ничему толком в жизни не научился, а теперь вот за образование решил взяться. Но где-то в подкорке он все-таки понимает свою необразованность, поэтому ему с каждым разом все сложнее скрывать свои комплексы.