Путин патологически ненавидит этнических русских 1 Алексей Копытько

18.02.2024, 18:43

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И делает все, чтобы угробить их побольше.

Что касается экзерсисов Кремля по поводу демографии, я даже перестал фиксировать очередные гениальные идеи. Слишком их много.

Фишка минувшей недели – скрывать от молодёжи и подростков существование противозачаточных средств. Это следствие реплики Путина, что надо бы рожать пораньше.

Специально обученные тётки разъяснили эту мысль: пораньше – значит в школе. И всякие презервативы не должны мешать реализации замысла вождя.

Возня с демографией вызвана острой необходимостью, однако чётких цифр росвласти стараются не давать. Ибо они впечатляют.

Интегральный показатель благополучия граждан – это ожидаемая продолжительность жизни при рождении (есть ещё более жесткий показатель – продолжительность здоровой жизни).

Если взять самые западные регионы РФ и посмотреть на продолжительность жизни мужчин по итогам 2022 года, картинка будет аховая.

• Мурманская область – 64,44

• Карелия – 63,1

• Псковская область – 63,07

• Новгородская область – 64,44

• Тверская область – 64,51

• Смоленская область – 64,53

• Брянская область – 65,17

И это – значительный рост на фоне пандемийных показателей.

На западе контрастируют Санкт-Петербург (где мужчины живут 71,42 года), Ленинградская (68,65) и Калининградская (68,53) области .

Цифры показывают, что в Смоленске/Пскове/Новгороде мужчинам живётся так же, как на Колыме. Это не преувеличение. Хуже западных регионов – только Дальний Восток.

Не будем брать столицы и долгожителей Кавказа. Но в Татарстане мужчины живут 69,78 лет, в Ханты-Мансийске – 70,86 лет, в Мордовии – 67,45 лет, в Башкирии – 67,76 лет и т.д.

Напишу совсем грубо: в западных регионах РФ мужчинам живётся хуже, чем в Украине (хотя у нас ситуация – ужасная).

Парадокс в том, что Псков/Новгород/Смоленск – это точно Европа. По праву, исторически. Но российские вожди сумели обеспечить там африканский уровень жизни.

Вследствие российской агрессии против Украины они станут жить ещё хуже. Путин патологически ненавидит этнических русских и делает всё, чтобы угробить их побольше.

Алексей Копытько, Telegram