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Адмирал НАТО посоветовал не переоценивать потерю Авдеевки

  • 18.02.2024, 18:54
Адмирал НАТО посоветовал не переоценивать потерю Авдеевки
Роб Бауэр

Россия далека от победы в войне.

Глава военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр посоветовал не переоценивать потерю Авдеевки. В комментарии  Foreign Policy он сказал, что с военной точки зрения россияне получили не город, а несколько сотен метров территории.

«В военном плане это не большая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров», — сказал он.

Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь, имея при этом безлимитный боезапас и господство в воздухе.

Однако, как указывает издание, Россия далека от победы в войне.

Ситуация на поле боя серьезная, но не настолько, что Украине грозит крах или даже большие неудачи на фронте, пишет издание со ссылкой на оценки «более десятка европейских военных чиновников и экспертов».

«Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе, как идет война, не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили», — сказал Бауэр.

Как пишет liga.net , бывший сотрудник Министерства обороны США, а ныне аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуба разделяет это мнение.

«Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже», — сказал он.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил: с каждым метром украинской территории война приближается к Европейскому Союзу.

«Когда гражданин Европы читает в новостях, что Украина отступила от Авдеевки, он должен уяснить один простой факт: Россия стала ближе к твоему дому», — сказал он.

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