В центре Минска сотни прохожих стали свидетелями необычного шествия 2 18.02.2024, 19:19

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По проспекту прошлись огромные желтые динозавры.

В эти выходные в центре Минска сотни прохожих стали свидетелями необычного шествия — по проспекту бодрым шагом гуськом и очень целенаправленно топали огромные жёлтые динозавры, пишет telegraf.news. Пользователи соцсети TikTok, где появились видео с этим то ли «восстанием диназавров», то ли «шествием рептилоидов», дружно сошлись во мнении, что белорусская столица на какое-то время превратилась в тот самый «парк Юрского периода».

«В Беларуси, как в Греции, есть всё. Даже динозавры», — написал один из пользователей.

Кто-то в ответ отметил, что это — верный признак скорой весны: «снег растаял… и они вылупились».

Кто-то предположил, что это «эволюция» сервиса «Яндекс-доставка», кто-то — что у столичных контролёров общественного транспорта новая служебная форма, а кто-то и вовсе углядел в этом шествии «бульбозавров» доказательство существования «рептилоидов» на планете Земля, которые, как оказалось, «маскируются под белорусов». Как бы то ни было, комментаторы однозначно признали, что участники необычного шествия стали настоящими звёздами соцсети, хоть и остались безымянными.

«Это третий видосик за сегодня. Они уже звёзды!», — написал один из зрителей.

И, действительно, толпа «динозавров» не могла не привлечь к себе внимание окружающих, поэтому в TikTok появилось ещё несколько видео с их «приключениями» в Минске. Кажется, по серии видео от разных пользователей можно проследить весь путь «делегации дружественной нам планеты Динозаврии».

Впрочем, придётся развеять фантастический флёр этой сказочной «миграции динозавров». Оказалось, что это всего лишь аниматоры, которые направлялись на открытие нового батутного центра Hero Park на улице Сурганова. Этих же жёлтых «звёзд TikTok» можно увидеть на официальной страничке заведения в Instagram.