В Минске случился сбой движения поездов на третьей линии метро 18.02.2024, 19:42

Что именно случилось, руководство метро не пояснило.

В Минске вечером воскресенья, 18 февраля, произошел сбой движения поездов на третьей ветке метро — Зеленолужской линии. Об этом сообщает администрация «Минского метрополитена».

Указано, что сбой произошел «по техническим причинам», но что именно случилось, руководство метро не пояснило. Сообщение было опубликовано в 17.36.

Уже спустя семь минут появилась публикация о том, что «движение поездов полностью восстановлено».

«Метрополитен работает в штатном режиме», — сообщил телеграм-канал метро.

Пассажирам приносят извинения за неудобства.