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Российский политтехнолог: Трамп с блокадой помощи Украине перехитрил сам себя

  • 18.02.2024, 19:46
Российский политтехнолог: Трамп с блокадой помощи Украине перехитрил сам себя
Дональд Трамп

Усталость США от войны сильно преувеличена.

Блокируя военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, кандидат в президенты США Дональд Трамп «стреляет себе в ногу». Свежий опрос Pew Research показал, что американцы не потеряли интерес к этим странам и поддерживают оказание им помощи.

Внимание на это в своем блоге обратил российский политтехнолог Станислав Белковский.

Согласно опросу, 75 % американцев считают, что война РФ против Украины, операция Израиля в Газе и потенциальный конфликт между Китаем и Тайванем затрагивают национальные интересы США. Еще 59% граждан Соединенных Штатов высказали мнение, что российская агрессия против Украины затрагивает лично их интересы. Это значительные цифры.

«Усталость американцев от IV мировой войны (украинская война, война 7 октября в Израиле, потенциальное вторжение КНР на Тайвань) сильно преувеличена некоторыми пропагандистами, так что Дональд Трамп со своей блокадой американской помощи Украине и Израилю может несколько перехитрить сам себя», - написал Белковский.

Он заверил, что снижение интереса жителей стран Запада к войне РФ против Украины спустя два года действительно наблюдается. Однако значительным его назвать нельзя. Во Франции, например, согласно опросу Ipsos, 76 % жителей выступают за продолжение военной помощи Украине, из них 44 % считают, что она должна оставаться в прежних объемах, а 32 % выступают за ее увеличение.

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