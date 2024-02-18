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ВСУ «дали по зубам» штурмовой группе российской армии в Донецкой области

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  • 18.02.2024, 20:13
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ВСУ «дали по зубам» штурмовой группе российской армии в Донецкой области

Понеся потери, россияне отошли на свои позиции.

Украинские войска сожгли лучшие российские танки Т-90М в районе Тернов Донецкой области. Главную роль сыграли украинские ударные дроны.

Издание Forbes пишет, что штурмовая группа российской армии, по всей видимости, из состава 3-го армейского корпуса, атаковала украинский гарнизон в Тернах, расположенные в 65 милях к северу от Авдеевки.

На бумаге это была мощная сила: возможно, батальонного состава, с как минимум шестью танками Т-80БВМ и Т-90М, как минимум четырьмя боевыми машинами, включая БМП-2, и термобарической ракетной установкой ТОС-1. При этом в штурмовой группе было больше танков Т-90М, чем когда-либо.

Новые Т-90М взорвались так же легко, как и старые российские танки. Под ударами беспилотников 60-й и 63-й механизированных бригад украинской армии российское наступление остановилось в двух милях к юго-востоку от Тернов. Отступая, выжившие оставили после себя не менее шести танков, включая четыре Т-90, а также четыре боевые машины, а ТОС-1 был уничтожен.

Украина выигрывает войну на истощение даже сейчас, когда украинский гарнизон в Авдеевке отступает перед непрекращающимися, но дорогостоящими атаками российских войск, в семь раз превосходящих по численности. Боевое столкновение в Тернах подчеркивает, во что обходится россиянам их «победа» в Авдеевке.

За четыре месяца штурма Авдеевки российская 2-я и 41-я общевойсковые армии потеряли десятки тысяч военнослужащих убитыми и искалеченными, а также около 700 танков, боевых машин и гаубиц.

Никто не должен думать, что у россиян быстро закончатся танки, боевые машины и войска. Москва увеличила военные расходы примерно до 10% валового внутреннего продукта, по сравнению с 2%; возобновила работу законсервированных оружейных заводов; призвала или набрала сотни тысяч новобранцев, чтобы восполнить 300 тысяч потерь, понесенных ее войсками на Украине.

Согласно новому исследованию Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, российская промышленность сейчас производит около 1500 танков в год. Но, что очень важно, 80% этих танков - старые модели времен холодной войны, которые русские вытащили из складов. Запасы старых танков и другой техники ограничены и могут закончиться в ближайшие пару лет.

После двух лет дорогостоящей мобилизации российская промышленность строит всего 300 новых танков Т-90М и Т-72Б3М в год, если оценка RUSI верна. Русские потеряли четыре из этих Т-90 за один день в результате одной неудачной атаки. Это гораздо больше Т-90, чем они могут позволить себе потерять.

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