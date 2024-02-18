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В Гродно из окна многоэтажки мужчина попытался спуститься на простынях

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  • 18.02.2024, 20:17
  • 3,874
В Гродно из окна многоэтажки мужчина попытался спуститься на простынях
Иллюстративное фото

С чего бы это?

В пятницу, 16 февраля, в гродненскую больницу привезли мужчину, упавшего из окна многоэтажки. Так закончилась его попытка спуститься с четвертого этажа на связанных простынях. Вот предыстория падения.

Накануне этот человек был участником застолья у друзей, пишет telegraf.news. Потом они ушли и зачем-то его заперли. Как поведал впоследствии пострадавший, он вспомнил, что «надо срочно по делам». И не придумал ничего лучше, как связать простыни и попробовать по ним спуститься. Попытка не увенчалась успехом – «экстремал» сорвался вниз.

К счастью, полет прошел относительно нормально, насколько это вообще возможно в такой ситуации. Очевидцы рассказали, что приземлился он на «пятую точку», поэтому руки и ноги остались целы. Тем не менее прибывшие медики увезли его в больницу.

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