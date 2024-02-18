«Юг Росии вспомнит связь с Украиной» 1 18.02.2024, 20:28

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Регионов, которые будут готовы продолжать снабжать Москву ресурсами, станет очень мало.

Всем известно, что Белгородская область российской Федерации ранее входила в состав Украины. Во время полномасштабного втожения в украинском обществе всё чаще стали обсуждать вопрос о возвращении этих территорий. Однако никаких серьезных заявлений по этому поводу не звучит. О том, нужно ли Украине присоединять Белгородскую область, в интервью «Главреду» рассказал политолог, доктор политических наук, философ Максим Розумный.

По словам политолога, возвращение Белгородщины, Воронежчины и других территорий выглядят совершенно нереалистично с точки зрения политики. Однако при этом, деградация регионов внутри Российской федерации на фоне истощения ресурсов по итогу может привести к дистанциированию от Москвы многих территорий. В частности, например, в Поволжье и Урале уже наступает социально-экономический кризис. Также, конечно, причиной дистанции может стать прекращение финансирования этих регионов.

Как следствие, регионов, которые будут готовы продолжать снабжать Москву ресурсами - станет очень мало, они захотят сами решать свою судьбу и, возможно, юг Росии вспомнит связь с Украиной. Однако Максим Розумный уверен в том, что данные территории не захотят присоединиться к Украине.

«Скорее всего, мы можем рассчитывать на создание там относительно дружественных по отношению к Украине местных автономий, режимов и так далее. В этом смысле нам нужно работать с тамошними элитами уже сейчас, чтобы они не видели в Украине и отношениях с ней угрозы для себя и не считали нас своим врагом, а, наоборот, видели в этом перспективу, возможности и определенный комфорт», - говорит Розумный.

БНР - это реальность

Из утверждений политолога следует то, что возможный распад Российской Федерации приведет к образованию Белгородской народной республики и т.д.

Розумный допускает формирование таких территорий, как «Южнорусский край» и «Кубанское герцогство», с которыми у Украины будут дружеские и особые отношения, по крайней мере на какой-то неопределенно большой переходный период.