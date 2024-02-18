Российский социолог объяснил, зачем Путину смерть Навального 1 18.02.2024, 21:18

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Игорь Эйдман

Диктатором, как и в случае с Чикатило, движут параноидальные идеи.

Российский социолог Игорь Эйдман прокомментировал вопрос смерти оппозиционера РФ Алексея Навального в тюрьме.

«Действия Путина сложно оценивать с точки зрения рациональности. Он, как мы видим в том числе и по недавнему его интервью, абсолютно безумен», - заявил он в интервью «Главреду», отвечая на вопрос о том, что толкнуло диктатора РФ на убийство своего политического конкурента.

Вместе с тем российский социолог говорит, что сложно утверждать точно, что стало причиной приказа Путина о ликвидации Навального.

В то же время он уверен в том, что диктатору РФ совершенно не нужно перебивать повестку в РФ после убийства Навального.

«Путин – психически нездоровый человек. Это ни в коем случае его не оправдывает, но это не значит, что он не отвечает за свои действия. Путин должен ответить за свои действия. Но им, как и в случае с Чикатило, движут параноидальные идеи, шизоидная злоба и тяга к насилию», - добавил Эйдман.