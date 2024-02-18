Лукашенковский Красный Крест хочет решить проблемы с финансированием за счет медиков 2 18.02.2024, 21:25

Организация планирует забирать 1% среднемесячной зарплаты.

Белорусское общество Красного Креста (БОКК) направило в Минский горисполком обращение с просьбой помочь организовать систематический сбор денег со столичных медиков, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Белорусский фонд медицинской солидарности.

Письмо от Минской городской организации БКК, подписанное ее председателем Романией Зориной, было направлено на имя главы комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича 24 января.

Организация просит «оказать содействие в переходе на фиксированное членство в первичных организациях Белорусского Красного Креста учреждений здравоохранения Минска путем написания заявлений членами первичных организаций на перечисление членских взносов в размере 1% среднемесячной заработной платы один раз в год».

На данный момент неизвестно, является ли это инициативой только столичной структуры БОКК или общество действует такими же методами по всей стране.

Как считает фонд медсолидарности, таким образом БОКК пытается вынудить медработников вложить свои средства в обеспечение функционирования организации после потери финансирования от международных программ.

Ранее об аналогичных поборах на Красный Крест рассказали сотрудники МАПИД.

Напомним, БОКК было исключено из Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в декабре 2023 года после того, как отказалось уволить одиозного председателя Дмитрия Шевцова.

За последний год Шевцов не раз посещал оккупированные территории Украины с «помощью для жителей Донбасса», которую БОКК собрал в Беларуси, появлялся в одежде с Z-символикой, сделал немало скандальных заявлений в поддержку российской агрессии, признался в перемещении украинских детей с оккупированных территорий и попал под санкции США. Между тем устав Красного Креста запрещает отдавать предпочтение какой-либо стороне в военных действиях.