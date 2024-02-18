Ярослав Крашевский: Польша может получить ядерное оружие по программе НАТО 5 18.02.2024, 21:34

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Ярослав Крашевский

Польский генерал рассказал о приоритетной задаче на ближайшие годы.

Возможность Польши получить статус ядерной державы и разместить ядерное оружие на своей территории впервые за многие годы становится реальной. Этот сценарий может осуществиться в рамках программы Nuclear sharing, которая предусматривает размещение ядерных боеприпасов США на территории стран НАТО. Об этом заявил польский генерал в отставке Ярослав Крашевский в интервью радио RMF24.

Крашевский указал, что Варшава рассматривает это как приоритетную задачу на ближайшие годы, особенно в свете усиления военной мощи России и боевых действий в Украине.

«Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, кто обладает ядерным потенциалом, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие государства не подвергаются нападению, и возможность каких-либо действий, направленных на то, чтобы вызвать локальный кризис, даже не рассматривается. Именно поэтому я рассматриваю обладание таким арсеналом как вызов на ближайшие несколько лет», — сказал генерал Крашевский.

Польша выразила желание получить ядерный арсенал еще в 2023 году, и НАТО рассматривает такую возможность. В настоящее время Соединенные Штаты хранят тактическое ядерное оружие в Европе и Турции.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает угрожать ядерным оружием. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), вероятно, отчасти это направлено на то, чтобы сдержать западную помощь Украине.