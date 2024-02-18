Полковник британской армии: Украина должна быть готова к неожиданностям 18.02.2024, 22:00

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Глен Грант

Глен Грант раскрыл план масштабного наступления РФ.

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант рассказал о планах страны-агрессора и готовится ли сейчас враг к новому масштабному наступлению на фронте.

«Это важный вопрос, и я считаю, что ответ - да. Очевидно, что они планируют что-то значительное. Настоящий вопрос заключается в масштабах и характере этих будущих действий. Россия обладает значительными военными ресурсами, включая танки, бронетехнику и, кажется, что у них бесконечный запас личного состава. То, что они делают с этими людьми, в основном сводится к тому, что их попросту бросают в бой на смерть, как мясо. Но их много, и руководству безразлично, если они умрут. Россиянам важно просто продолжать двигаться вперед и вперед. Я думаю, что вскоре мы увидим, как Россия снова где-то мощно атакует. Очень надеюсь, что не в районе Сум или Харькова», - подчеркнул полковник Грант для телеканала «Еспресо».

Полковник также отметил, что важно помнить о склонности России к нетрадиционной тактике, которая всегда держит противников в догадках. Украина должна быть готова к неожиданностям и иметь достаточно резервов, готовых к развертыванию.

«Вопреки распространенному мнению, у нас есть человеческие резервы, разбросанные по разным городам, в Киеве, во Львове, и очень важно их эффективно тренировать и мобилизовать, потому что к завершению этой войны их понадобится очень много. Важно, чтобы все осознавали потенциальную потребность в вовлеченности, даже если сейчас они выполняют невоенные роли», - отметил Грант.