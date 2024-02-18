ВСУ уничтожили редкий российский ЗРК «Гибка-С» 1 18.02.2024, 22:19

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Что известно о комплексе.

Украинские военные уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С» на Авдеевском направлении. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на социальные сети.

В сети опубликовали видео уничтожения российской техники. На одном из кадров была замечена машина с комплексом «Гибка-С». Комплекс является очень редким, потому что он завершил испытания только в 2019 году. В основе «Гибки-С» лежат пусковые контейнеры от ПЗРК «Игла», «Стрела» или «Верба». Базируются пусковые установки на броневике «Тигр».

«Тигр» оснастили оптико-электронной системой для обнаружения воздушных целей. Заявляется, что «Гибка-С» может вести стрельбу во время движения автомобиля. Кроме того ЗРК имеет собственную самоходную радиолокационную станцию 1Л22 «Гармонь». Таким образом машина может обнаруживать воздушные цели в радиусе 40 км и на высоте до 10 км.

Неофициально сообщается, что «Гибку-С» приняли на вооружение российской армии незадолго до начала полномасштабной войны в 2022 году.

Характеристики «Гибки-С» зависят от модели ПЗРК:

дальность поражения из ПЗРК «Игла-С» — 6 км;

высота поражения с ПЗРК «Игла-С» — 3,5 км;

дальность поражения с ПЗРК «Верба» — 6,5 км;

высота поражения с ПЗРК «Верба» — до 4,5 км.