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В Варшаве пройдет презентация книги «Беларусь в НАТО»

  • 18.02.2024, 22:27
В Варшаве пройдет презентация книги «Беларусь в НАТО»

Книга будет представлена 27 февраля.

Агрессия России против Украины и ее полномасштабное вторжение в независимое европейское государство обнажили уязвимость европейской и международной безопасности.

Какой ответ на новые вызовы может дать наш регион? Какая роль Беларуси в создании новой архитектуры безопасности в Европе?

На эти темы рассуждают ведущие специалисты в области безопасности стран НАТО, Украины и Беларуси в сборнике статей «Беларусь в НАТО», выпущенном Фондом «Европейская Беларусь».

Презентация книги состоится 27 февраля в 18.00 в Варшаве в Witryna Domu Wschodniego (Płać Konstytucji 6, угол ближе к отелю MDM).

Участвуют:

Андрей Санников — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси (2010 год)

Януш Онышкевич — министр обороны Польши в 1992–1993 и 1997–2000 годах, член Европарламента в 2004 — 2009 гг., вице-президент Европарламента с 2004 по 2007 год, председатель Совета Евроатлантической ассоциации (Польша)

Юрий Фельштинский — русско-американский историк, автор ряда книг, в том числе «Взрывая Украину: возвращение российского террора и угроза Третьей мировой войны» и «От красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство».

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