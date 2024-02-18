Виталий Портников: Навального «принесли в жертву» Путину российские силовики 18.02.2024, 22:38

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Виталий Портников

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Публицист Виталий Портников предположил, что Алексея Навального «принесли в жертву» Путину российские силовики.

Главе Кремля не выгодно перед выборами поднимать волну недовольства среди россиян, а именно это случилось после смерти Навального, объяснил Виталий Портников. Путину важно спокойно «переизбираться» на очередной срок, а значит, не он приказал убить Навального. Тогда это могли сделать силовики, чтобы преподнести президенту РФ своеобразный «подарок».

Интервью Виталия Портникова для Евгения Киселева можно посмотреть на канале YouTube.

Политический аналитик озвучил свои умозаключения по поводу того, почему Путину не выгодно убивать Навального: «Давайте попытаемся понять другую вещь, потому что она действительно меня интересует: а зачем Путину за месяц до выборов так называемых убивать Навального? Он уже обжегся на этих очередях по поводу Надеждина, большое количество людей не воспринимают его курс. Что бы Путин не говорил и какие социологические опросы не проводил, но россияне не хотят войны. У Надеждина ведь не было четкой политической программы, как эту войну закончить, он просто хотел ее закончить, и этого уже было достаточно, чтобы люди подписывались под его программой».

«На этом фоне зачем ему нужно еще уничтожать Навального. Почему сейчас? Я думаю, что, может быть, это подарок Путину. Знаете, как перед выборами несут какие-то жертвы. «И голову его на блюде царю плясунья подает». Вот это федеральная служба исполнения наказаний и федеральная служба безопасности могли такой «подарок» перед выборами сделать», - предположил Виталий Портников.