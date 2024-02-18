Эксперт: Россия демонстрирует, что ее положение становится безвыходным 18.02.2024, 22:58

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О заключении мирного договора просят те, кто в проигрышном положении.

Если у РФ все хорошо, тогда почему, вместо захвата новых территорий в Украине, они просят о прекращении огня, озвучил важный вопрос Михаил Шейтельман и сразу же на него ответил. В мировой истории было немало случаев, когда войны заканчивались мирным соглашением, но инициатором всегда становилась проигравшая сторона. Когда Россия говорит о необходимости мирных переговоров, тот тем самым демонстрирует, что ее положение становится безвыходным.

Интервью Шейтельмана для телеканала «Прямий» можно посмотреть на YouTube.

«Как немцы в 1918 году подписали документ о прекращении огня, хотя их войска находились во Франции, но они подписали, потому что у них было безвыходное положение (у них был крах внутри самой Германии). Сейчас происходит следующее: идет война на фронте. У Украины есть же цель в этой войне? Есть. Она понятная и законная, и никаких сомнений, какая цель у Украины в этой войне нет: отразить российскую агрессию, остановить врага, освободить своих людей, которых они захватили», сообщил украинский политтехнолог.

После этого Шейтельман высказал интересное предположение: «Все цели Украины ясны и Украина вдруг должна сказать: «Нет, мы, пожалуй, не будем этим заниматься. Почему? Потому что люди гибнут. Так они и гибнут, мы знаем. Это война и ее россияне начали». Но хочет, почему-то, Россия прекратить войну. А почему она хочет прекратить? А, может, у нее положение становится безвыходным постепенно. Иначе почему бы они соглашались? Если бы они могли захватить еще, то они захватывали бы еще, правильно?»