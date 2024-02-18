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Куда белорусы могут поехать без визы в 2024-м году?

  • 18.02.2024, 23:09
Куда белорусы могут поехать без визы в 2024-м году?

Список безвизовых стран не ограничивается лишь Грузией, Казахстаном и Арменией.

Для многих белорусов может стать открытием информация о том, что список безвизовых стран для граждан Беларуси не ограничивается лишь Грузией, Казахстаном и Арменией. Белорусский паспорт позволяет побывать даже в Северной Македонии, Панаме или Вьетнаме. Без визы белорусы могут объехать внушительную часть нашей планеты.

Согласно рейтингу Henley & Partners Беларусь занимает 64-ю строчку в списке влиятельных паспортов мира. Именно количество стран для безвизового въезда владельца паспорта и является основным критерием для составления таких рейтингов.

Виза белорусам не нужна:

• Албания – 30 дней за одну поезду и максимум 90 дней в год

• Антигуа и Барбуда – 30 дней

• Аргентина – 90 дней в году

• Армения

• Азербайджан

• Барбадос – 28 дней

• Бразилия – 90 дней два раза в год

• Вануату – 30 дней

• Венесуэла – 90 дней

• Вьетнам – 45 дней

• Гамбия – 90 дней

• Грузия

• Гаити – 90 дней

• Гонконг (административная часть КНР) – 30 дней

• Доминика – 21 день (в туристических целях и с обратным билетом)

• Израиль – 90 дней в полгода

• Иран – с 4 февраля 2024 года, информации о количестве разрешенных дней пребывания пока нет

• Китай – 30 дней

• Куба – 30 дней

• Казахстан – 90 дней

• Кыргызстан

• Северная Македония – 15 дней только с туристическим ваучером или с визой стран Шенгенской зоны

• Макао (административная часть КНР) – 30 дней

• Малайзия – 30 дней

• Мексика – до 180 дней с туристическими целями при наличии визы Канады, США, Японии, Великобритании или государства Шенгенской зоны

• Микронезия – 30 дней

• Молдова – 90 дней

• Монголия – 90 дней

• Намибия – 90 дней

• Никарагуа – 90 дней

• ОАЭ – 90 дней в полгода

• Панама – 180 дней с «карточкой туриста»

• Перу – 183 дня с туристическими целями

• Россия

• Сальвадор – при наличии визы США, Канады или Шенгенской зоны

• Сант-Винсент и Гренадины – 30 дней

• Самоа – 60 дней при наличии обратных билетов и брони отеля

• Сербия – 30 дней

• Сент-Китс и Невис – 30 дней

• Таджикистан

• Турция – 30 дней за одну поездку и максимум 90 дней в полгода

• Тунис – 90 дней

• Украина – хоть формально виза не нужна, граница между странами закрыта

• Узбекистан

• Черногория – 30 дней

• Эквадор – 90 дней

eTA и предварительная регистрация:

• Кения – 90 дней

• Кот-д’Ивуар – 90 дней

• Сейшельские острова – 90 дней при наличии обратного билета

• Шри-Ланка – 30 дней

e-Visa и виза по прибытии:

• Бангладеш – 30 дней

• Боливия – 90 дней

• Бурунди – 30 дней

• Восточный Тимор – 30 дней

• Габон – 90 дней

• Гвинея – 90 дней

• Гвинея-Бисау – 90 дней

• Джибути – 90 дней

• Египет – только с туристической целью, 15 дней на Синайском полуострове и 30 дней на остальной территории

• Замбия

• Зимбабве – 90 дней

• Индия – 30 дней

• Индонезия – 30 дней

• Иран – 30 дней

• Иордания

• Кабо-Верде

• Камбоджа – 30 дней

• Катар – 30 дней

• Коморы

• Лесото – 14 дней

• Ливан – 30 дней, выдают в аэропорту только при наличии обратного билета

• Конго – 90 дней

• Лаос – 30 дней

• Мадагаскар – 90 дней

• Малави – 30 дней

• Мальдивы – 30 дней

• Мавритания

• Маврикий – 60 дней

• Нигерия

• Палау – 30 дней

• Руанда – 30 дней

• Сьерра-Леоне – 30 дней

• Танзания

• Мозамбик – 30 дней

• Непал – 150 дней

• Того – 15 дней

• Тунис – 90 дней

• Тувалу – 30 дней

• Уганда

• Экваториальная Гвинея

• Эфиопия – 90 дней

• Южный Судан

• Ямайка – 30 дней

Важно:

Перед поездкой в одну из безвизовых стран обязательно зайдите на официальную страницу посольства государства и изучите консульскую информацию. Разные страны могут выдвигать дополнительные условия для безвизового въезда или получения визы по прибытии. К примеру, иметь определенные требования к паспорту, запросить обратный билет или туристический ваучер, попросить подтвердить наличие средств на банковской карте. Кроме того, часто безвиз «срабатывает» при прилете в определенный международный аэропорт страны. А через некоторые наземные посты могут и не пропустить.

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