Куда белорусы могут поехать без визы в 2024-м году?
- 18.02.2024, 23:09
Список безвизовых стран не ограничивается лишь Грузией, Казахстаном и Арменией.
Для многих белорусов может стать открытием информация о том, что список безвизовых стран для граждан Беларуси не ограничивается лишь Грузией, Казахстаном и Арменией. Белорусский паспорт позволяет побывать даже в Северной Македонии, Панаме или Вьетнаме. Без визы белорусы могут объехать внушительную часть нашей планеты.
Согласно рейтингу Henley & Partners Беларусь занимает 64-ю строчку в списке влиятельных паспортов мира. Именно количество стран для безвизового въезда владельца паспорта и является основным критерием для составления таких рейтингов.
Виза белорусам не нужна:
• Албания – 30 дней за одну поезду и максимум 90 дней в год
• Антигуа и Барбуда – 30 дней
• Аргентина – 90 дней в году
• Армения
• Азербайджан
• Барбадос – 28 дней
• Бразилия – 90 дней два раза в год
• Вануату – 30 дней
• Венесуэла – 90 дней
• Вьетнам – 45 дней
• Гамбия – 90 дней
• Грузия
• Гаити – 90 дней
• Гонконг (административная часть КНР) – 30 дней
• Доминика – 21 день (в туристических целях и с обратным билетом)
• Израиль – 90 дней в полгода
• Иран – с 4 февраля 2024 года, информации о количестве разрешенных дней пребывания пока нет
• Китай – 30 дней
• Куба – 30 дней
• Казахстан – 90 дней
• Кыргызстан
• Северная Македония – 15 дней только с туристическим ваучером или с визой стран Шенгенской зоны
• Макао (административная часть КНР) – 30 дней
• Малайзия – 30 дней
• Мексика – до 180 дней с туристическими целями при наличии визы Канады, США, Японии, Великобритании или государства Шенгенской зоны
• Микронезия – 30 дней
• Молдова – 90 дней
• Монголия – 90 дней
• Намибия – 90 дней
• Никарагуа – 90 дней
• ОАЭ – 90 дней в полгода
• Панама – 180 дней с «карточкой туриста»
• Перу – 183 дня с туристическими целями
• Россия
• Сальвадор – при наличии визы США, Канады или Шенгенской зоны
• Сант-Винсент и Гренадины – 30 дней
• Самоа – 60 дней при наличии обратных билетов и брони отеля
• Сербия – 30 дней
• Сент-Китс и Невис – 30 дней
• Таджикистан
• Турция – 30 дней за одну поездку и максимум 90 дней в полгода
• Тунис – 90 дней
• Украина – хоть формально виза не нужна, граница между странами закрыта
• Узбекистан
• Черногория – 30 дней
• Эквадор – 90 дней
eTA и предварительная регистрация:
• Кения – 90 дней
• Кот-д’Ивуар – 90 дней
• Сейшельские острова – 90 дней при наличии обратного билета
• Шри-Ланка – 30 дней
e-Visa и виза по прибытии:
• Бангладеш – 30 дней
• Боливия – 90 дней
• Бурунди – 30 дней
• Восточный Тимор – 30 дней
• Габон – 90 дней
• Гвинея – 90 дней
• Гвинея-Бисау – 90 дней
• Джибути – 90 дней
• Египет – только с туристической целью, 15 дней на Синайском полуострове и 30 дней на остальной территории
• Замбия
• Зимбабве – 90 дней
• Индия – 30 дней
• Индонезия – 30 дней
• Иран – 30 дней
• Иордания
• Кабо-Верде
• Камбоджа – 30 дней
• Катар – 30 дней
• Коморы
• Лесото – 14 дней
• Ливан – 30 дней, выдают в аэропорту только при наличии обратного билета
• Конго – 90 дней
• Лаос – 30 дней
• Мадагаскар – 90 дней
• Малави – 30 дней
• Мальдивы – 30 дней
• Мавритания
• Маврикий – 60 дней
• Нигерия
• Палау – 30 дней
• Руанда – 30 дней
• Сьерра-Леоне – 30 дней
• Танзания
• Мозамбик – 30 дней
• Непал – 150 дней
• Того – 15 дней
• Тунис – 90 дней
• Тувалу – 30 дней
• Уганда
• Экваториальная Гвинея
• Эфиопия – 90 дней
• Южный Судан
• Ямайка – 30 дней
Важно:
Перед поездкой в одну из безвизовых стран обязательно зайдите на официальную страницу посольства государства и изучите консульскую информацию. Разные страны могут выдвигать дополнительные условия для безвизового въезда или получения визы по прибытии. К примеру, иметь определенные требования к паспорту, запросить обратный билет или туристический ваучер, попросить подтвердить наличие средств на банковской карте. Кроме того, часто безвиз «срабатывает» при прилете в определенный международный аэропорт страны. А через некоторые наземные посты могут и не пропустить.