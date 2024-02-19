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Вывод из Авдеевки украинских воинов: появилась важная новость

  • 19.02.2024, 0:12
  • 3,264
Вывод из Авдеевки украинских воинов: появилась важная новость

Выход происходил в сложных условиях.

Бои за Авдеевку сегодня продолжают находиться в центре внимания. Уже известно, что украинские воины вышли из этого города, который находится в Донецкой области. 

Отвод подразделений украинских воинов из Авдеевки завершился, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона. 

«Да, это завершение произошло еще вчера (17 февраля, - Ред.)», - сказал он.

По его словам, некоторые защитники Украины попали в плен российских захватчиков, но о больших масштабах речь не идет. Спикер добавил, что некоторые пропавшие бойцы еще могут вернуться в свои подразделения.

«...Выход происходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация тех, кто вышел, но еще не присоединился к своим. Возможно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время...», - подчеркнул Лиховой.

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