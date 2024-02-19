Politico: Смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине 19.02.2024, 3:44

Германия должна отреагировать.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального должна подтолкнуть канцлера Германии Олафа Шольца к отправке крылатых ракет Taurus в Украину.

«Правильный ответ - отправить сейчас все, что у нас есть, даже этот Taurus», - заявила депутат.

Зеленые, FDP и оппозиционные христианские демократы выступают за передачу ракет Taurus с радиусом действия около 500 километров и мощной боеголовкой, способной уничтожать укрепленные цели или ключевые объекты инфраструктуры, такие как мосты, передает Politico.

В издании отметили, что именно эта способность заставляет Германию медлить с поставкой, поскольку Берлин опасается реакции России, если Украина нанесет удар по ключевым объектам, таким как мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с оккупированным Крымом.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности, когда Шольца спросили о его решении отказаться от отправки ракет, он просто ответил, что вопрос был «странным».

«Мне трудно объяснить, почему канцлер не сказал: «Давайте, сделаем это. Два дня назад - смерть Навального именно в тот момент, когда мы собрались на этой конференции - это знак, и мы должны реагировать», - отметила Штрак-Циммерманн.

Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, подчеркнул, что Taurus станет мощным дополнением к украинскому арсеналу в то время, когда страна находится под растущим давлением российских атак.

Украинская сторона заявила, что обеспечение поставок Taurus является жизненно важным требованием для Киева.

«Есть только один способ уничтожить Россию - нанести удар вглубь оккупированной Россией территории», - отметил украинский чиновник на условиях анонимности.